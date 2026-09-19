تامر هجرس يكشف لـ«صدى البلد» كواليس مشاركته في «محمود التاني»: رفضت الفيلم في البداية لكن تحمست للعمل مع طارق الجنايني (فيديو) (خاص )

تحدث الفنان تامر هجرس، خلال ندوة خاصة في موقع «صدى البلد»، عن مشاركته في فيلم «محمود التاني»، كاشفًا كواليس اختياره للعمل وتفاصيل الشخصية التي يقدمها، كما أعرب عن سعادته الكبيرة بردود الفعل التي حققها الفيلم منذ طرحه، مؤكدًا أن التجربة تمثل عودة مميزة له إلى السينما.

وقال تامر هجرس إنه سعيد جدًا بالنجاح الذي يحققه فيلم «محمود التاني» وبردود الفعل التي تلقاها من الجمهور، موضحًا أن أكثر ما أسعده هو التفاعل مع الفيلم والإشادات التي حصل عليها العمل، خاصة أن الفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال اللايت الكوميدية الخفيفة التي تعتمد على تقديم حالة من الترفيه والكوميديا للجمهور، مع وجود رسالة في الوقت نفسه.

وأضاف أن الفيلم استطاع أن يجمع بين الكوميديا والخفة وبين فكرة تحمل مضمونًا ورسالة، وهو الأمر الذي جعله متحمسًا للمشاركة في التجربة، مشيرًا إلى أنه سعيد للغاية بعودته إلى السينما من خلال هذا العمل، وبالتعاون مع مجموعة كبيرة من الفنانين وصناع الفيلم.

وكشف تامر هجرس عن أنه لم يكن متحمسًا للمشاركة في الفيلم في البداية، موضحًا أنه رفض العمل في أول الأمر، إلا أن المنتج طارق الجنايني، الذي تجمعه به علاقة صداقة، أقنعة

وأوضح هجرس أنه بعد إعادة قراءة السيناريو بدأ ينظر إلى الشخصية والعمل بشكل مختلف، خاصة أن الدور يحمل شخصية مختلفة عما قدمه من قبل، الأمر الذي شجعه على اتخاذ قرار المشاركة في الفيلم، مؤكدًا أنه تحمس أيضاً للعمل مع المنتج طارق الجنايني.



