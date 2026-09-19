القبض على طرفى مشاجرة بسلاح نارى في المنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وقيام أحدهم بإطلاق عيار نارى بالمنيا.





بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 19 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول: عامل، وزوجته، ونجلاهما، وطرف ثان: عاملان، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة المنيا، لقيام أحد أفراد الطرف الثانى بقيادة دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بسرعة زائدة أمام منزل الطرف الأول تطورت لمشاجرة قام على أثرها الطرف الثانى بالتلويح باستخدام "كرباج" وإطلاق عيار من سلاح نارى كان بحوزته، ما أسفر عن إصابة طفل 9 سنوات، برش خرطوش بالوجه، أثناء وقوفه بشرفة منزله، وتم نقله لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

وبسؤال والدة الطفل، أيدت ما سبق، واتهمت الطرف الثانى بإحداث إصابة نجلها.

أمكن ضبط الطرف الثانى، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة والسلاح النارى "فرد خرطوش" والكرباج المستخدمين فى التعدى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





