خلافات على الميراث.. ضبط طرفى مشاجرة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص قاموا خلالها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب بالبحيرة.





بالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 الجارى، تلقى مركز شرطة الدلنجات بحدوث مشاجرة بين طرف أول: عاطلين وسيدتين، إحداهما مصابة بسحجات متفرقة، وطرف ثان: شقيقا ووالدة أحد أفراد الطرف الأول، جميعهم مقيمون بدائرة المركز لخلافات حول الميراث قاموا على أثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





