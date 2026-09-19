مصرع شخص وإصابة 12 في تصادم أتوبيس رحلات بسيارة ملاكي على الطريق الصحراوي

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون، اليوم السبت، إثر حادث تصادم أتوبيس رحلات بسيارة ملاكي بالطريق الصحراوي، اتجاه الإسكندرية، أمام شركة بتروجيت، فيما جرى نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي بالطريق الصحراوي أمام شركة بتروجيت في الاتجاه المؤدي إلى الإسكندرية، وانتقلت الأجهزة الأمنية رفقة 9 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين المكان.

وبالمعاينة الأولية، تبين اصطدام أتوبيس رحلات يتسع لـ28 راكبًا، تابع لإحدى الشركات، بسيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع شخص في موقع الحادث وإصابة 12 آخرين، وجرى نقل المصابين بواقع 4 إلى مستشفى العامرية، و3 إلى مستشفى الجمهورية، و3 إلى مستشفى ونجت الملكي، و2 إلى مستشفى زمزم، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.