إحنا موجودين علشانكم.. محافظ الغربية يستمع لمطالب أهالي قطور وطنطا ويوجه بسرعة الاستجابة لها

خلال جولاته الميدانية بمدينتي قطور وطنطا، حرص اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، على التواجد وسط الأهالي والاستماع إليهم والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم على الطبيعة، مؤكدًا أن خدمة المواطن ورضاه تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وتفاعل أهالي قطور وطنطا مع المحافظ، حيث عرضوا عددًا من المطالب والملاحظات المتعلقة بالخدمات.

ووجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية بسرعة فحصها والتعامل معها، مؤكدًا استمرار جولاته الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتواصل المباشر مع المواطنين، قائلًا: «أنا هنا لخدمتكم.. وكل طلباتكم على راسي ومحل اهتمام ومتابعة».