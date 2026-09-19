الحقيقة غير كده.. ضبط طرفي مشاجرة بالمنيا بعد تداول فيديو يزعم ترويجهما للمخدرات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التضرر من قيام أحد الأشخاص وآخرين بممارسة أعمال البلطجة، والزعم بترويجهم المواد المخدرة بالمنطقة محل سكنهم بالمنيا.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 11 من سبتمبر الجاري، تبلغ لقسم شرطة ملوي بالمنيا بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (شخصين «لهما معلومات جنائية»)، وطرف ثان: (عاملين «أحدهما مصاب بكدمات وسحجات متفرقة»)، جميعهم مقيمون بدائرة القسم؛ لخلافات بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال، قاموا على أثرها بالتعدي على بعضهم بالضرب، محدثين الإصابات المنوه عنها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتبين عدم صحة الادعاء بقيام الطرف الأول بالاتجار في المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.