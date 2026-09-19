كرباج وسلاح ناري| ضبط طرفي مشاجرة في المنيا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وقيام أحدهم بإطلاق عيار نارى بالمنيا.

تفاصيل المشاجرة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 19 سبتمبر حدثت مشاجرة بين طرف أول: (عامل،زوجته،ونجليهما)، وطرف ثان: (عاملين) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة المنيا، لقيام أحد أفراد الطرف الثانى بقيادة دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " بسرعة زائدة أمام منزل الطرف الأول تطورت لمشاجرة قام على إثرها الطرف الثانى بالتلويح بإستخدام "كرباج" وإطلاق عيار من سلاح نارى كان بحوزته ما أسفر عن إصابة (طفل سن 9" برش خرطوش بالوجه" ) أثناء وقوفه بشرفة منزله (تم نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم)، وبسؤال والدة الطفل أيدت ما سبق وإتهمت الطرف الثانى بإحداث إصابة نجلها.

أمكن ضبط الطرف الثانى وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة والسلاح النارى "فرد خرطوش" والكرباج المستخدمين فى التعدى، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .