غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان.. قصف في حارث وسربين وتصعيد ميداني بالمنطقة

أفادت تقارير إعلامية لبنانية، اليوم السبت، بأن مناطق في جنوب لبنان تعرضت لقصف من جانب الجيش الإسرائيلي، شملت أطراف بلدتي حارث وسربين، وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عدد من المناطق الجنوبية.

وذكرت التقارير أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي والطائرات المسيّرة في أجواء الجنوب، إلى جانب غارات جوية وقصف مدفعي استهدف مناطق أخرى.

وبحسب تقارير ميدانية، تعرضت بلدة سربين لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما استهدفت غارات وموجات قصف مناطق أخرى في جنوب لبنان. كما أفادت تقارير بوقوع غارات على النبطية الفوقا، بينها غارة استهدفت فريقًا إسعافيًا أثناء توجهه إلى موقع الغارات السابقة، دون تسجيل إصابات وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام.

ويأتي التصعيد الميداني في وقت تشهد فيه الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترًا متزايدًا، بالتزامن مع استمرار الخلافات بشأن تنفيذ التفاهمات المتعلقة بالوضع الأمني في جنوب لبنان ونشر الجيش اللبناني في المنطقة.

استمرار الهجمات الإسرائيلية

وكان الجيش اللبناني قد أعلن في وقت سابق أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يعرقل جهوده الرامية إلى تثبيت الاستقرار وتنفيذ مهامه في الجنوب، مشيرًا إلى تسجيل آلاف الخروقات منذ إبرام التفاهمات في يونيو الماضي.

وتتزامن التطورات مع تحركات دبلوماسية دولية لبحث مستقبل الوضع الأمني في جنوب لبنان، في ظل اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» ومناقشة ترتيبات أمنية بديلة للمرحلة المقبلة.