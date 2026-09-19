تصعيد إسرائيلي متواصل جنوب لبنان.. تفجيرات في مركبا وطلوسة وميس الجبل وقصف وإحراق منازل

واصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تصعيده الميداني في عدد من البلدات والقرى الجنوبية في لبنان، حيث نفذ تفجيرًا في بلدة مركبا، أعقبه تفجير آخر في بلدة طلوسة، وسط أجواء من التوتر الحذر التي تشهدها المنطقة.

واستهدف العدو الإسرائيلي بالقصف المدفعي وادي زبقين، فيما أقدم على إحراق المزيد من المنازل في بلدة المنصوري، في اعتداءات طالت عددًا من المناطق الجنوبية.

وفي قضاء النبطية، تعرضت مساء اليوم أطراف بلدة يحمر الشقيف لقصف مدفعي متقطع من قبل العدو الإسرائيلي، بعدما كانت مدفعيته قد استهدفت في وقت سابق بلدة زوطر الشرقية، ما أدى إلى تصاعد حدة التوتر في المنطقة.

وفي ميس الجبل، نفذ العدو الإسرائيلي تفجيرًا ضخمًا، في وقت استمرت فيه التحركات والاعتداءات الإسرائيلية في عدد من البلدات الجنوبية، وسط متابعة للتطورات الميدانية في المنطقة.