تكريم نجوم الفن والإعلام في مهرجان دير جيست 2026.. صور

كرم مهرجان دير جيست عدد كبير من نجوم الفن والإعلام خلال حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة والعشرين للمبدعين الأكثر تأثيراً وتميزاً خلال عام 2026 وذلك بأحد فنادق القاهرة الجديدة.

وتربع الميجا ستار محمد حماقي على عرش جوائز الموسيقى، بعدما حصد جائزتي أفضل مطرب و أفضل ألبوم عن ألبومه "سمعوني"، بينما توجت المطربة الشابة صابرين النجيلي بجائزة أفضل مطربة صاعدة.

كما حصد جوائز التميز الموسيقي عمرو مصطفى، وأمير طعيمة، وأحمد إبراهيم ونادر نور وفي مجال الحفلات اللايف.

وخطف النجم أحمد عز أضواء الحفل، بعدما توج بلقب "أسطورة دير جيست" محققاً ثلاث جوائز دفعة واحدة أفضل ممثل سينما عن فيلمه الضخم "Seven Dogs - سفن دوجز"، وجائزة أفضل إنتاج، وتكريم خاص عن مسيرته الفنية.

وفي جوائز الكوميديا السينمائية، فازت النجمة ياسمين عبد العزيز بجائزة أفضل ممثلة كوميدية عن فيلمها "خلي بالك من نفسك"، وحصد النجم شيكو جائزة أفضل ممثل كوميدي.

وشهد الحفل لحظات وفاء مؤثرة، حيث كرمت النجمة السورية سلاف فواخرجي بجائزة إنجاز العمر عن مسيرتها الفنية، كما تم تكريم اسم النجم الراحل أمير الغناء العربي هاني شاكر وتسلم الجائزة نجله شريف، بينما فازت النجمة منى زكي بجائزة أفضل ممثلة سينما عن فيلم "الست" رغم غيابها عن الحضور.

وضمت قائمة جوائز التميز والإبداع نخبة من النجوم منهم أحمد زاهر، ريهام عبد الغفور، صبا مبارك، أحمد عبد الوهاب، محمد سلام، سوسن بدر، أحمد مجدي، حنان مطاوع، أحمد داود، هبة مجدي، داليا البحيري، روجينا ،ميرنا جميل، باسم سمرة، محمد دياب، يوسف رفعت،درة ،إيمان العاصي ،المخرج محمد مشيش، باسم مغنية، وجيسيكا حسام وتواجد دكتور سامر يوسف وحرمه مهندسة الديكور رباب عبد العاطي .

وفي مجال الإعلام، حصدت منى الشاذلي جائزتي أفضل إعلامية و أفضل برنامج عن "معكم منى الشاذلي"، وتوجت إسعاد يونس بجائزة أفضل مقدمة برامج تلفزيونية، وفاز عمرو أديب بجائزة أفضل مقدم برامج، كما تم تكريم الإعلامي نشأت الديهي عن قناة TeN، وتكريم البطل الأولمبي محمد السيد بجائزة التميز الرياضي.