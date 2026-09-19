زيادة 40 جنيها في سعر الذهب بالصاغة الآن

ارتفع سعر الذهب في مصر؛ مساء اليوم السبت 19-9-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية .

سعر الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 40 جنيها مقارنة بما كان عليه مساء أمس الجمعة.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6395 جنيهًا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7308 جنيها للشراء و 7251 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6699 جنيها للشراء و 6646 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6395 جنيها للشراء و 6345 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط نحو 5481 جنيها للشراء و 5438 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو51.16 ألف جنيها للشراء و 50.76 ألف جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4378 دولار للشراء و 4377 دولار للبيع.