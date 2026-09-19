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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.. استقرار في الصاغة بعد تراجع 20 جنيهًا

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

 

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، مع بداية تعاملات اليوم السبت 19 سبتمبر 2026، بعد أن شهدت أسعار مختلف الأعيرة تراجعًا بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات مساء أمس الجمعة.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث نحو 6355 جنيهًا، وسط استقرار ملحوظ في أسعار الأعيرة الذهبية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7262 جنيهًا للشراء و7205 جنيهات للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6657 جنيهًا للشراء و6605 جنيهات للبيع.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، إلى نحو 6355 جنيهًا للشراء و6305 جنيهات للبيع.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5447 جنيهًا للشراء و5404 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50.84 ألف جنيه للشراء و50.44 ألف جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للأسعار.

سعر أوقية الذهب عالميًا

سجلت أوقية الذهب نحو 4354 دولارًا للشراء و4353 دولارًا للبيع، وسط متابعة مستمرة لتحركات أسعار الذهب في الأسواق العالمية وانعكاساتها على السوق المحلية.

وتختلف أسعار الذهب في السوق المصرية على مدار اليوم وفقًا لحركة الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب تغيرات العرض والطلب بالسوق المحلية.

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