الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بنهب منشآت طبية وإغاثية في الساحل الغربي

اتهمت السلطة المحلية في محافظة الحديدة غربي اليمن جماعة أنصار الله الحوثيين بالاستيلاء على عدد من المنشآت الطبية والإغاثية والبرامج الإنسانية المدعومة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مديرية الخوخة ومناطق متفرقة من الساحل الغربي.

وقالت السلطة المحلية، في بيان صدر أمس، إن الاعتداءات طالت عيادات طبية ومستودعات مخصصة لتخزين المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الإيواء، إلى جانب مشروع للإمداد بالمياه.

وحذرت من أن هذه الإجراءات قد تعرقل وصول المساعدات والخدمات الأساسية إلى آلاف المدنيين والنازحين، وتفاقم الأوضاع الإنسانية التي تشهدها المنطقة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».