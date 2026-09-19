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على مدى 3 أيام.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصانع الأسلحة والذخيرة | صور
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

على مدى 3 أيام.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصانع الأسلحة والذخيرة | صور

زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة
زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة
محمد على

تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر، إحدى كبرى شركات صناعة الذخائر في البلاد، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

شملت الجولة خطوط إنتاج لأنظمة الدفاع الجوي، وطائرات هجومية أحادية الاتجاه دون طيار، وطائرات استطلاع كبيرة دون طيار.

ودعا كيم إلى تعزيز القدرات الهجومية للمدفعية، بما يضمن أداء مهام الردع وخوض الحرب.

كما شدد على ضرورة رفع مستوى توظيف الذكاء الاصطناعي في أنظمة الأسلحة الهجومية والدفاعية.

انتقاد حاد للوكالة الدولية للطاقة الذرية

من جانبها، اتهمت ‌كيم يو جونج الشقيقة ذات النفوذ للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت بازدواجية المعايير بعد أن اعتمدت الوكالة قرارا ينتقد برنامج الأسلحة النووية لبيونج يانج.
 


وقالت كيم يو جونج في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن «وجهة نظر الوكالة المتحيزة ومعاييرها المزدوجة هي العامل الأساسي الذي يتسبب في انهيار ‌النظام الدولي لمنع ‌انتشار الأسلحة النووية».

وأضافت أن ‌الوكالة ⁠غضت الطرف عن «أنشطة الانتشار ⁠النووي الصارخة للولايات المتحدة وخطة كوريا الجنوبية لإدخال غواصات نووية»، في حين اعتمدت قسرا قرارا ضد «الأنشطة النووية الدفاعية والشرعية» لكوريا الشمالية.

وفي بيان منفصل لوكالة الأنباء المركزية الكورية، رفضت وزارة الخارجية الكورية الشمالية القرار أيضا، ⁠معلنة أن وضعها كقوة نووية لا ‌رجعة فيه ‌ومدعوم بقدراتها الرادعة النووية.

وذكرت وكالة الأنباء أيضا أن ‌الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قام ‌بجولة تفقدية استمرت ثلاثة أيام لمصانع الذخيرة الرئيسية .

ويقول محللون إن كوريا الشمالية ⁠تعمل على ⁠إصلاح جيشها بمساعدة روسية منذ أن وقع البلدان معاهدة دفاع متبادل في 2024. ويشيرون إلى أن الخبرة القتالية التي اكتسبتها قوات بيونج يانج المنتشرة في الحرب الدائرة في أوكرانيا ساعدت أيضا في هذه الجهود.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم ألقى أيضا يوم الجمعة محاضرة في دورة تدريبية للعاملين في الدعاية ببيونج يانج، وقال للحاضرين إن «الحرب الأيديولوجية» الحديثة يجب أن تكون مبتكرة وخلاقة وهجومية، بدلا من تكرار الأساليب القديمة.

كيم جونج أون إنتاج الأسلحـة زعيم كوريا الشمالية سبتمبر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

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على مدى 3 أيام.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد مصانع الأسلحة والذخيرة | صور

زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة
زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة
زعيم كوريا الشمالية في جولة لمصانع الأسلحة

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