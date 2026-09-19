وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع الإقليمية

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفي جرى مع مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والإفريقية، الأوضاع الإقليمية وآخر التطورات الخاصة بالأزمة مع إيران.

وجاء الاتصال الهاتفي في إطار المشاورات المتواصلة بين مصر والولايات المتحدة حول مختلف القضايا والمستجدات الإقليمية.

كما تم - خلال الاتصال الهاتفي - التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق "هرمز" احتراماً لقواعد وأحكام القانون الدولي.

كما ناقش الجانبان التحركات والاتصالات الجارية بهدف وقف التصعيد في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية البناء على الجهود الحالية الرامية إلى إنهاء النزاع، وضمان تهيئة الاجواء لايجاد حلول سياسية وإعلاء قيم الحوار والتفاوض، مجددًا تمسك مصر بالحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وصون مؤسساته الوطنية.

وتطرق الاتصال أيضاً إلى الأوضاع في ليبيا وسبل تحقيق تقدم في العملية السياسية وإنهاء حالة الانقسام التي تشهدها البلاد، حيث أكد الوزير عبد العاطي أن تحركات مصر تجاه الملف الليبي تستند إلى أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، إلى جانب دعم وحدة مؤسساتها الوطنية، مشددا على أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للمسار السياسي الليبي، بما يسهم في مساعدة الأطراف الليبية على التوصل إلى تسوية مستدامة تعبر عن إرادتهم، وتحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها