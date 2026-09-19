معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة

كشف الإعلامي كريم رمزي عن مفاجأة يجهزها معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للنادي الأهلي خلال مباراة القمة المقبلة، والمقرر إقامتها عقب فترة التوقف.

وقال كريم رمزي، خلال برنامجه «من القاهرة» المذاع عبر قناة «أون سبورت ماكس»: «كابتن معتمد جمال يدرس إجراء تغيير في طريقة اللعب، في ظل التأكد من رحيل خوان بيزيرا».

وأضاف: «هناك مقترح داخل نادي الزمالك بالاعتماد على طريقة 4-4-2، والدفع باللاعب الفلسطيني عدي الدباغ إلى جانب حسام أشرف في خط الهجوم».

وأوضح أن معتمد جمال قام بتجربة طريقة اللعب الجديدة خلال التدريبات، إلا أنه لم يقتنع بها بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هناك تفكيرًا جادًا داخل الجهاز الفني في تغيير طريقة اللعب، وهو ما قد يمثل مفاجأة للأهلي في مباراة القمة.

وبحسب المتوقع ستكون تشكيلة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايك، محمود حمدي «الونش»، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: شيكو بانزا، ربيع، محمد شحاتة، محمد إبراهيم.

خط الهجوم: عدي الدباغ، حسام أشرف.