طريقة عمل الأرز بالكبدة.. وجبة سريعة ومشبعة

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الأرز بالكبدة باعتبارها من الوجبات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، كما أنها مناسبة للغداء ويمكن تقديمها بجانب السلطة أو الخضروات والمخللات حسب الرغبة.

تقدم الشيف جوجو عثمان طريقة عمل الأرز بالكبدة.

طريقة عمل الأرز بالكبدة

ويتميز الأرز بالكبدة بمذاق شهي وقيمة غذائية جيدة، خاصة أن الكبدة مصدر للبروتين والحديد وبعض الفيتامينات، بينما يمنح الأرز الجسم مصدرًا من الكربوهيدرات التي تساعد على توفير الطاقة.

مكونات الأرز بالكبدة

كوبان من الأرز المصري.

نصف كيلو كبدة بقري أو ضاني مقطعة قطعًا صغيرة.

بصلة متوسطة مفرومة.

2 فص ثوم مفروم.

ثمرة فلفل أخضر مقطعة.

ثمرة فلفل حار حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

رشة قرفة حسب الرغبة.

ملح حسب الحاجة.

3 أكواب ماء أو مرق تقريبًا، حسب نوع الأرز.

طريقة عمل الأرز بالكبدة

طريقة عمل الأرز بالكبدة

تبدأ طريقة عمل الأرز بالكبدة بغسل الأرز جيدًا، ثم تصفيته من الماء وتركه جانبًا، وفي الوقت نفسه تُجهز الكبدة وتُقطع إلى قطع متوسطة أو صغيرة حتى تنضج بشكل متساوٍ.

يوضع الزيت في حلة مناسبة على نار متوسطة، ثم يضاف البصل المفروم ويقلب حتى يذبل ويصبح لونه ذهبيًا فاتحًا، وبعدها يضاف الثوم والفلفل الأخضر والحار مع التقليب لمدة دقيقة تقريبًا.

تضاف الكبدة إلى الحلة، وتقلب مع المكونات على نار متوسطة إلى مرتفعة حتى يتغير لونها من جميع الجوانب، مع تجنب المبالغة في تسويتها في هذه المرحلة حتى لا تصبح جافة أو قاسية.

بعد ذلك تضاف البهارات، ومنها الكمون والفلفل الأسود والبهارات المشكلة والقرفة، مع ضبط كمية الملح، ثم تقلب المكونات جيدًا حتى تتوزع التوابل على الكبدة.

في حلة أخرى، يمكن تشويح الأرز بكمية بسيطة من الزيت لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم يضاف إليه الماء أو المرق الساخن.

عندما يبدأ الأرز في الغليان، تهدأ النار ويغطى، ويترك حتى يبدأ في امتصاص السائل. ويمكن إضافة الكبدة إلى الأرز في هذه المرحلة، ثم تقليب المكونات بخفة وتركها على نار هادئة حتى يكتمل نضج الأرز والكبدة.

سر نجاح الأرز بالكبدة

للحصول على أرز بالكبدة شهي وغير جاف، يفضل عدم الإفراط في طهي الكبدة، كما يساعد تقطيعها إلى قطع متقاربة الحجم على نضجها بصورة متساوية.

ويفضل استخدام الماء أو المرق الساخن عند تسوية الأرز، مع الالتزام بنسبة السائل المناسبة لكمية ونوع الأرز المستخدم، لأن زيادة الماء قد تجعل الأرز معجنًا، بينما نقصه قد يؤدي إلى عدم اكتمال التسوية.

طريقة عمل الأرز بالكبدة

كما يمكن إضافة الفلفل الحار أو استبداله بالفلفل الرومي وفقًا للرغبة، ويمكن تقديم الطبق ساخنًا مع السلطة الخضراء أو سلطة الطحينة.

فوائد الكبدة

تحتوي الكبدة على عناصر غذائية مهمة، من بينها البروتين والحديد وفيتامين ب12، ولذلك يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي متوازن عند تناولها باعتدال.

ومع ذلك، فإن طريقة الطهي والكمية المستخدمة من الدهون والملح تؤثر في القيمة الغذائية النهائية للوجبة، لذلك يفضل عدم الإفراط في إضافة الزيت أو الملح أثناء التحضير.

نصائح عند شراء وتحضير الكبدة

يجب شراء الكبدة من مصدر موثوق، وحفظها مبردة أو مجمدة بطريقة صحيحة، مع الاهتمام بالنظافة أثناء تحضيرها. كما يجب طهيها جيدًا، خاصة عند تقديمها للأطفال أو الأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات الناتجة عن تناول اللحوم غير المطهية جيدًا.

وبذلك تصبح طريقة عمل الأرز بالكبدة وصفة عملية يمكن إعدادها في وقت قصير، وتناسب أيام الغداء التي تحتاج فيها الأسرة إلى وجبة مشبعة وسهلة التحضير دون الحاجة إلى مكونات كثيرة.