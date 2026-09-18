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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

المساعيد تحتضن إبداعات شباب شمال سيناء في ورش للفنون والحرف والموسيقى والكتابة

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

شهد بيت ثقافة المساعيد بمحافظة شمال سيناء عددا من الورش والأنشطة ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي لشباب المحافظة، الذي يقام برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، خلال الفترة من 14 حتى 19 سبتمبر الجاري، ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية.

وشهد بيت الثقافة تنفيذ ورش فنية وأدبية، تنوعت بين الفنون التراثية والتشكيلية والموسيقى والكتابة، حيث واصلت نهى الكاشف تدريب المشاركين في ورشة الحلي، من خلال التعرف على أساليب تصميم وتنفيذ قطع الحلي وتنسيق الاحجار مثل كسر العقيق والإيميست والعلقات النحاس والفضية والألوان بما يتيح إنتاج قطع فنية مميزة وشارك المتدربين بعمل أساور من تصميمهم.

واصل يوسف جلال تقديم ورشة التشكيل بالأسلاك، التي يتدرب خلالها المشاركون على تشكيل الأسلاك وتوظيفها في تنفيذ أعمال فنية، مع الاستفادة من إمكانات الخامة في ابتكار تصميمات مختلفة.

وفي ورشة التصوير الفوتوغرافي، قدم د. محمد إسماعيل تدريبات عملية على أسس التصوير والتقاط الصورة بصورة أكثر تعبيرا، مع توظيف الكاميرا في رصد التفاصيل والعناصر المحيطة مع مشاركة المتدربين التقاط الصور والتطبيق عليها.

وشهدت ورشة الموسيقى والغناء واكتشاف المواهب، التي يقدمها المايسترو وائل عوض، مواصلة التدريب على الغناء الجماعي واكتشاف الأصوات المميزة، وتدرب الشباب علي السلم الموسيقي والتدريب علي الفوكاليز علي موسيقي البيانو .

وفي ورشة السيناريو، واصل السيناريست وليد كمال تدريب المشاركين على بناء الفكرة والشخصيات والصراع الدرامي، وتحويل الأفكار إلى معالجة مكتوبة يمكن تقديمها في صورة عمل فني قابل للتنفيذ، بالإضافة لمشاركة المجموعة من سماع والتعليق علي القصص القصيرة التي شاركوا بيها.

وفي ورشة التشكيل بالنحاس، واصل الفنان جلال عبد الخالق من خلال القصص التراثية ومنها الريافة من علوم الصحراء وعلوم البدو، وهي طريقة قديمة يُستدل بها على أماكن وجود المياه، ويُقال إنها مستخدمة منذ القدم.

وشهدت ورشة الكونكريت التي تقدمها سهام إسماعيل تدريبات عملية على تشكيل الخامة داخل القوالب وتنفيذ قطع اشكال منوعة مثل الصدفة واليقطينة، إلى جانب توظيف الكونكريت مع خامات وأفكار من الورش الأخرى لإنتاج أعمال مركبة.

وقدمت مها محب تدريبات ورشة فن الديكوباج، التي تعتمد على توظيف الصور والخامات المختلفة في تزيين الأسطح وإنتاج قطع فنية تجمع بين الجانب الجمالي والعملي ومنها صوان ولوحات.

وتواصلت ورشة فن الأميجرومي "عرائس الكروشيه" مع المدربة فاطمة حسن، حيث يتدرب المشاركون على تقنيات الكروشيه الأساسية وتكوين الأشكال والمجسمات منها الدب والأرنب.

وفي ورشة التلي، قدمت عزيزة عبد الحميد تدريبات على الفن التراثي، من خلال التعرف على أساليب تنفيذ الغرز وتكوين الوحدات والزخارف وإنتاج قطع تحمل الطابع التراثي وعليها اشكال منها الحجاب.

وافتتح بيت ثقافة المساعيد عام 2025 وتبلغ مساحة مبنى الموقع نحو 650 مترا مربعا، والمبنى مكون من طابق واحد يضم مركز تكنولوجيا المعلومات، ونادي علوم، وقاعة ندوات، ومكتبة للكبار، ومكتبة للطفل، وقاعة فنون تشكيلية، وملحقا إداريا، وهو أحد المواقع الثقافية بمحافظة شمال سيناء، والتي تضم العديد من المواقع الثقافية الأخرى في مدن وقرى المحافظة، التي تسهم في إتاحة الخدمة الثقافية والفنية لأبناء المحافظة.

يأتي الأسبوع الثقافي ضمن فعاليات الاحتفاء بمحافظة شمال سيناء عاصمة للثقافة المصرية لعام 2026، وفي إطار برامج وزارة الثقافة لدعم أبناء المحافظات الحدودية، وإتاحة فرص التدريب واكتشاف المواهب وتنمية المهارات الفنية والإبداعية، مع الاهتمام بالفنون والحرف التراثية المرتبطة بالبيئة المحلية، وبما يعزز حضور الثقافة في مختلف مناطق المحافظة.

محافظة شمال سيناء فعاليات الأسبوع الثقافي الدكتور عبد العزيز قنصوة الهيئة العامة لقصور الثقافة

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