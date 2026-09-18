عالية المهدي: انخفاض التضخم إلى 14.6% لا يعني تراجع الأسعار.. والنمو يحتاج إلى الاستدامة

أكدت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقًا، أن تراجع معدل التضخم إلى 14.6% خلال أغسطس يمثل انخفاضًا مقارنة بالمستويات السابقة، لكنه لا يعني انخفاض الأسعار، موضحة أن استمرار التضخم بمعدلات تتجاوز 10% يعكس بقاء الضغوط السعرية عند مستويات مرتفعة.

وقالت عالية المهدي، خلال لقائها ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، إن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي لا ينعكس بالضرورة بصورة مباشرة وسريعة على حياة المواطنين، مشددة على أهمية استمرار الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق نتائج ملموسة.

وأضافت أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 5.2% خلال الفترة المقبلة قد يمثل مؤشرًا إيجابيًا حال استمراره، مؤكدة أن استدامة النمو تعد عاملًا أساسيًا لضمان انعكاس التحسن الاقتصادي على مستوى معيشة المواطنين.

وشددت على ضرورة النظر إلى تأثير السياسات الاقتصادية على القوة الشرائية والدخول الحقيقية، إلى جانب متابعة مؤشرات النمو والتضخم، بما يضمن تحقيق تحسن اقتصادي يشعر به المواطنون.