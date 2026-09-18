أوسيمين خارج الديربي أمام طرابزون في الدوري التركي

أعلن نادي جالاتا سراي قائمة معسكر فريقه لمواجهة طرابزون سبور غدا السبت فى إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي.

جاءت أبرز مفاجآت القائمة غياب النسر النيجيري فيكتور أوسيمين عن ديربي طرابزون في الدوري التركي.

شهدت القائمة تواجد أوسيمين خارج الحسابات إلى جانب ماريو ليمينا وويلفريد سينغو وكان أيهان.

وحسب صحيفة "حرييت"، أوسيمين وليمينا وسينغو لم يستكملون علاجهم، بينما اشتكى أيهان من آلام في وتر أكيليس خلال آخر تدريب.

وفيما يلي قائمة جالاتا سراي لمعسكر المباراة:

حراسة المرمى:

أوغورجان تشاكر

جانكات يلماز

إينيس إمره بويوك

الدفاع:

إل شاداي بيتشيابو

إسماعيل ياكوبس

دافينسون سانشيز

رولاند سالاي

إيرين إلمالي

عبد الكريم برداكجي

كاظم جان كاراتاش

أردا أونياي

الوسط:

غابرييل سارا

لوكاس تورييرا

إلكاي غوندوغان

ليسلي أوغوتشوكو

ألكسي باتراكوف

ريناتو نهاغا

الهجوم والأجنحة:

ليروي سانيه

يونس أكغون

باريش ألبير يلماز

رافاييل لياو

دنيز غول

بيرات لوش