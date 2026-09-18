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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بي إن سبورتس تعلن إذاعة كلاسيكو طرابزون وجالطة سراي بتعليق حفيظ دراجي

محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو مصطفى

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس عن نقل مباراة طرابزون سبور ضد جالطة سراي، في قمة منافسات الدوري التركي، عبر شاشتها، مع إسناد مهمة التعليق على أحداث اللقاء إلى المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

موعد مباراة طرابزون سبور وجلطة سراي

وتحظى مواجهة طرابزون سبور وجلطة سراي باهتمام جماهيري كبير، في ظل أهمية المباراة للفريقين ضمن منافسات الدوري التركي، ورغبة كل طرف في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وتأتي المباراة في توقيت يسعى خلاله طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، إلى مواصلة نتائجه الإيجابية تحت قيادة جهازه الفني الجديد، بينما يأمل جلطة سراي في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في جدول ترتيب المسابقة.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة أجواءً جماهيرية قوية، خاصة أنها تجمع بين فريقين من أبرز الأندية التركية، في ظل المنافسة المستمرة على المراكز المتقدمة بالدوري.

وأكدت بي إن سبورتس أن المباراة ستكون منقولة عبر قنواتها، على أن يتولى حفيظ دراجي مهمة التعليق، ما يضيف المزيد من الاهتمام للمواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وتترقب الجماهير المصرية والعربية ظهور محمد صلاح مع طرابزون سبور خلال المباراة، وسط متابعة كبيرة للمواجهة التي تعد واحدة من أبرز مباريات الجولة في الدوري التركي.

يواجه جالطة سراي.. أول لقاء للمدرب الألماني لطرابزون بعد تعيينه خلفا لفاتح تيكه

 

يستعد الألماني توماس ريس لخوض أول مباراة له على رأس القيادة الفنية لفريق طرابزون سبور، عندما يواجه جالطة سراي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي.

وتولى ريس تدريب طرابزون سبور خلفًا للمدرب التركي فاتح تيكي، الذي رحل عن منصبه في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري، ليبدأ المدير الفني الألماني مهمته بمواجهة قوية أمام حامل لقب الدوري التركي.

طرابزون سبور الدوري التركي جلطة سراي حفيظ دراجي دراجي

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