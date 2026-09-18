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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيدان يعلن قائمته الأولى مع منتخب فرنسا.. 5 وجوه جديدة وعودة كامافينجا

زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
إسلام مقلد

كشف زين الدين زيدان، اليوم الجمعة، عن قائمته الأولى منذ توليه القيادة الفنية للمنتخب الفرنسي، استعدادًا لخوض 4 مباريات في دوري الأمم الأوروبية، ليبدأ رسميًا حقبة جديدة مع «الديوك» بعد 14 عامًا قضاها ديدييه ديشامب على رأس الجهاز الفني.

وشهدت قائمة زيدان ظهور 5 لاعبين جدد مع المنتخب الأول، في خطوة تعكس توجه المدير الفني لمنح الفرصة لعدد من العناصر الشابة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مجموعة من الركائز الأساسية التي شكلت القوام الرئيسي للمنتخب خلال السنوات الماضية.

5 وجوه جديدة في قائمة زيدان

وضمت القائمة الأولى لزيدان 5 لاعبين يسجلون ظهورهم الأول مع المنتخب الفرنسي الأول، وهم جيوم ريستس، وجيريمي جاكيه، ولوكاس دا كونيا، وأندي ضيوف، وإستيبان ليبول.

وجاء استدعاء جيريمي جاكيه بعد البداية القوية التي قدمها مع ليفربول، بينما انضم حارس تولوز جيوم ريستس إلى القائمة بدلًا من بريس سامبا.

كما قرر زيدان الاستعانة بأندي ضيوف لتعزيز الخط الخلفي، بعد بدايته الجيدة مع إنتر ميلان، في الوقت الذي يواصل فيه المدير الفني الاعتماد على عناصر شابة قادرة على تقديم الإضافة للمنتخب.

مبابي وديمبيلي وأوليسي على رأس القائمة

وحافظ زيدان على عدد من أبرز نجوم المنتخب الفرنسي، وفي مقدمتهم كيليان مبابي، وعثمان ديمبيلي، ومايكل أوليسي، إلى جانب ديزيريه دوي وبرادلي باركولا.

كما ضمت القائمة دايوت أوباميكانو، وإبراهيما كوناتي، وأدريان رابيو، ووارن زائير إيمري، ومانو كونيه، وريان شرقي، إلى جانب بيير كالولو وماكسينس لاكروا وجول كوندي.

وفي خط الوسط، شهدت القائمة عودة إدواردو كامافينجا إلى صفوف المنتخب الفرنسي، بعد غيابه خلال الفترة الماضية.

عودة تروفير وغياب الأخوين هيرنانديز

وشهدت اختيارات زيدان أيضًا عودة أدريان تروفير إلى المنتخب الفرنسي، بعد غياب استمر 5 سنوات، في حين غاب لوكاس ديني عن القائمة.

كما خلت القائمة من الأخوين هيرنانديز، في الوقت الذي اضطر فيه الجهاز الفني إلى استبعاد ويليام ساليبا بسبب الإصابة، بينما لم يتعاف أوريليان تشواميني بصورة كاملة، ليغيب عن التجمع الحالي.

4 مواجهات في دوري الأمم الأوروبية

ويبدأ المنتخب الفرنسي مشواره في دوري الأمم الأوروبية بمواجهتين خارج أرضه، عندما يحل ضيفًا على تركيا وبلجيكا يومي 25 و28 سبتمبر.

وبعد ذلك يعود المنتخب الفرنسي إلى أرضه لمواجهة إيطاليا على ملعب فرنسا يوم 2 أكتوبر، قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة جديدة أمام بلجيكا بعد 3 أيام.

وتحمل المباريات الأربع أهمية خاصة لزيدان، الذي يبدأ مهمته الرسمية الأولى مع المنتخب الفرنسي، وسط ترقب لما سيقدمه من أفكار جديدة في تشكيل «الديوك» مع الحفاظ على العناصر صاحبة الخبرة.

قائمة منتخب فرنسا كاملة

حراسة المرمى: مايك مينيان، روبن ريسر، جيوم ريستس.

الدفاع: دايوت أوباميكانو، جول كوندي، إبراهيما كوناتي، جيريمي جاكيه، أندي ضيوف، بيير كالولو، ماكسينس لاكروا، أدريان تروفير.

الوسط: أدريان رابيو، مانو كونيه، وارن زائير إيمري، إدواردو كامافينجا، ريان شرقي، لوكاس دا كونيا.

الهجوم: كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، مايكل أوليسي، ديزيريه دوي، برادلي باركولا، إستيبان ليبول.

زين الدين زيدان دوري الأمم الأوروبية ديدييه ديشامب المنتخب الفرنسي

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