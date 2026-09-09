زيدان يعلنها صريحة: لا أجد سببًا لعدم تتويج ميسي بالكرة الذهبية

أشاد زين الدين زيدان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا دعمه الكامل له في سباق التتويج بجائزة الكرة الذهبية.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها تقارير إعلامية: «سأصوت لميسي 100 مرة للفوز بالكرة الذهبية، ولن أتفاجأ إذا توّج بالجائزة».

وأضاف المدير الفني لمنتخب فرنسا، في رسالة واضحة بشأن الجدل حول هوية أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، أن من لا يزال يشك في أحقية ميسي بهذا اللقب لا يملك مكانًا في عالم كرة القدم، في إشارة إلى إعجابه الكبير بما قدمه النجم الأرجنتيني طوال مسيرته.

وتأتي تصريحات زيدان لتعيد إشعال الجدل حول المنافسة على لقب أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، خاصة مع استمرار ميسي في حصد الإشادات من كبار نجوم اللعبة.

وكان زيدان قد تولى قيادة منتخب فرنسا خلفًا لديدييه ديشان، في خطوة أعادت أسطورة الكرة الفرنسية إلى الواجهة من جديد، بعد مسيرة تدريبية حافلة مع ريال مدريد توج خلالها بالعديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.