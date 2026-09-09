إسلام صادق: عانينا معاناة غير طبيعية بعد اعتزال الحضري.. وظهور الشناوي أنقذ منتخب مصر

تحدث الإعلامي إسلام صادق عن أزمة حراسة مرمى منتخب مصر التي عانى منها الفراعنة خلال الفترة التي أعقبت رحيل عصام الحضري، مشيدًا بالدور الذي لعبه محمد الشناوي في إعادة الاستقرار لهذا المركز.

وقال إسلام صادق، خلال تصريحات في برنامج «خاص مع سيف»: «إحنا عشنا فترة بعد عصام الحضري نعاني معاناة غير طبيعية في حراسة المرمى، واللي أنقذ مصر في حراسة المرمى هو ظهور محمد الشناوي».

وأشار صادق إلى أن ظهور محمد الشناوي منح منتخب مصر حارسًا قادرًا على تحمل المسؤولية في المباريات الكبرى، بعدما شهد مركز حراسة المرمى حالة من عدم الاستقرار عقب نهاية حقبة عصام الحضري.

وأصبح الشناوي خلال السنوات الماضية أحد أبرز حراس المرمى في الكرة المصرية، وقدم مستويات مميزة مع النادي الأهلي ومنتخب مصر، ليحجز مكانه ضمن أبرز حراس الجيل الحالي.

وتأتي تصريحات إسلام صادق في إطار الحديث عن أبرز الحراس الذين تولوا حماية عرين منتخب مصر، خاصة بعد سنوات طويلة كان خلالها عصام الحضري أحد أهم الأسماء في تاريخ الكرة المصرية.