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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة قنا: وحدة حجازة قبلي تعمل 24 ساعة.. وإنشاء مركز جديد وفق معايير التأمين الصحي الشامل

وحدة صحة حجازة قبلى
وحدة صحة حجازة قبلى
يوسف رجب

قال الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنه ردًا على ما أثير بشأن الوحدة الصحية بقرية حجازة قبلي، يوجد بالقرية وحدة طب أسرة حجازة قبلي وتعمل على مدار 24 ساعة، ويوجد بها 2 طبيب بشرى مقيم بالوحدة، والتي تقدم جميع الخدمات الصحية من تطعيمات ومتابعة الحوامل وتنظيم الأسرة، والعيادة الخارجية، والطوارئ والمعمل، والأسنان ومبادرات رئاسية، كما يوجد بها مركز لمصل السعار ويعمل على مدار 24 ساعة، والتي قدمت خدماتها لقرابة 12 ألفا و592 مواطنا من القرية خلال الـ3 أشهر الأخيرة.

وأضاف نبيل، أن خدمة الطوارئ تعمل بالمركز على مدار اليوم 24 ساعة، وجميع الأمصال متوفرة بالوحدة، مشيرًا إلى أنه يوجد أيضا بالقرية وحدة غسيل كلوي بجوار الوحدة الصحية بها 24 ماكينة غسيل كلوي على خطوط، وتعمل بكفاءة، بالإضافة إلى ماكينة احتياطي، وتخدم وحدة الغسيل الكلوي 47 مريضا سلبيا.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أنه يوجد بالقرية مركز طب أسرة حجازة قبلي ضمن مبادرة حياة كريمة وتم الانتهاء من إنشاءه بنسبة 90%، وسوف يتم استلام المبنى فور الانتهاء من إنشائه.

وأوضح نبيل، أن ما تمت الإشارة إليه بواسطة المواطنة، عبارة عن مبنى قديم تم توقف الأعمال الإنشائية به منذ عام 2002م نتيجة نزاع قضائي مع المقاول المنفذ، وتم انتهاء النزاع القضائي في 2016/8/20م، واستلام المبنى بالوضع الراهن في 2019/11/12، وتمت مخاطبة قطاع الدعم الفني والمشروعات بالوزارة في كل من 2020/7/14م، إلى2020/12/17 م وذلك لاستكمال المبنى وتشغيله.

من جانبه أكد اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لا يألو جهدًا في سبيل تطوير المستشفيات وكافة المؤسسات الصحية، خاصة وأنها الجهة المنوطة بالارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية.

وأوضح محافظ قنا، أن هناك تنسيقا دائما ومستمرا بين الجهاز التنفيذي بالمحافظة ووزارة الصحة لمتابعة تنفيذ المشروعات الصحية الجارية، وتذليل كافة العقبات أمام إنهاء التطوير في المواعيد المقررة.

وأشار محافظ قنا، إلى أن وزارة الصحة تواصل دعمها المستمر لمحافظة قنا من خلال توفير أحدث التجهيزات الطبية ودعم الكوادر البشرية، بما يضمن تقديم خدمات صحية وعلاجية على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة لأهالي الصعيد.
 



 

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