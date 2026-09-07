صحة قنا تجتمع بمسؤولى «100 يوم صحة» لمتابعة مؤشرات الأداء وتذليل المعوقات

استعرض الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، معدلات تنفيذ مبادرات «100 يوم صحة» لمتابعة مؤشرات الأداء وتذليل المعوقات، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع مديري الإدارات الفنية المشاركة في تنفيذ مبادرة «100 يوم صحة» ومسؤولي المبادرات الصحية، بحضور الدكتورة سمر عاطف، وكيل المديرية.

واستهل وكيل وزارة الصحة بقنا، الاجتماع بتقديم الشكر للفرق الطبية والإدارات الفنية المشاركة في مبادرة «100 يوم صحة» على جهودهم المبذولة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكداً أهمية استمرار العمل بروح الفريق والتنسيق المتكامل بين مختلف الإدارات والقطاعات المعنية لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها.

وأوضح نبيل، أن مبادرة «100 يوم صحة» تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وقد انطلقت في الأول من أغسطس للعام الثامن على التوالي، لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والتوعوية للمواطنين.

وخلال الإجتماع تم استعراض الخدمات التي تقدمها المبادرات المشاركة ضمن المبادرة، والتي تشمل خدمات قطاع الطب العلاجي، والرعاية الأساسية، وتنظيم الأسرة، والمبادرات الرئاسية، والطب الوقائي، وقوائم الإنتظار، والتوعية والتثقيف الصحي، والتطعيمات، مع استعراض مؤشرات الأداء والمستهدفات الخاصة بكل مبادرة على حدة، ومتابعة مدى تحقيق الأرقام المقررة ومعدلات التغطية والوصول إلى الفئات المستهدفة.

كما ناقش وكيل وزارة الصحة بقنا، مع مسؤولي المبادرات المعوقات التي تواجه تنفيذ كل مبادرة على أرض الواقع، ونقاط الضعف التي تحتاج إلى تدخل، ومدى توافر الكواشف والمستلزمات الطبية والأجهزة المطلوبة لتقديم الخدمات، إلى جانب مراجعة آليات عمل الفرق المشاركة ودور الرائدات في الوصول إلى المستهدفين، ووضع الخطط اللازمة للتغلب على أي تحديات قد تؤثر على إنتظام الخدمات أو معدلات تنفيذها.

وشدد نبيل، علي ضرورة المتابعة اليومية لمؤشرات الأداء الخاصة بالمبادرات، وسرعة التعامل مع أي انخفاض في معدلات التنفيذ، مع مراجعة توافر المستلزمات والكواشف والأجهزة الطبية اللازمة بصورة مستمرة، والتأكد من جاهزية الفرق المنفذة، بما يضمن تقديم الخدمات المقررة بصورة منتظمة ومستدامة.

كما أكد وكيل وزارة الصحة بقنا، أهمية التنسيق بين الإدارات الفنية المعنية بالمبادرات وتكامل الأدوار فيما بينها، مع متابعة الخدمات التي تُقدم ضمن المبادرة، ومنها خدمات الطوارئ بالمستشفيات والخدمات العلاجية المقدمة من المديرية وخدمات تنظيم الأسرة، والتأكد من إنتظام تقديمها وتوافر المستلزمات والأجهزة اللازمة لها، بما يضمن تكامل حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين ووصولها إلى جميع المستحقين بمختلف مراكز المحافظة.

وأشار نبيل، إلى أن المتابعة لا تقتصر على رصد الأرقام والمؤشرات فقط ، وإنما تمتد إلى تقييم جودة الخدمة المقدمة ومدى توافر مقومات تقديمها، والعمل على إزالة أي معوقات أمام الفرق التنفيذية، بما يدعم تحقيق المستهدفات المقررة لكل مبادرة وإستمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.

وأوضح الدكتور أشرف السيد، مدير إدارة الإعلام بمديرية الصحة، بأن الإجتماع يعكس حرص مديرية الصحة على المتابعة المستمرة لمؤشرات المبادرات الصحية، والتأكد من وصول الخدمات التي تقدمها «100 يوم صحة» إلى المواطنين في مختلف الفئات والمناطق، مشيراً إلى أن تعدد القطاعات المشاركة في المبادرة يتطلب تنسيقاً مستمراً وتكاملاً في الأداء بين الإدارات الفنية والفرق التنفيذية.

وأضاف السيد، أن توجيهات وكيل الوزارة تضمنت ضرورة التعامل الفوري مع أي معوقات تواجه تنفيذ المبادرات، ومراجعة توافر الأجهزة والكواشف والمستلزمات اللازمة، ومتابعة أداء الفرق ومؤشرات كل مبادرة بصورة منفصلة، مع وضع الحلول والخطط المناسبة لنقاط الضعف، بما يضمن تحقيق المستهدفات والوصول بالخدمات إلى أكبر عدد من المواطنين المستحقين.

