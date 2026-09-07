قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا ضرب الله مثلًا بالبعوضة في القرآن؟.. خالد الجندي يفسر
كان يتواصل مع زوجته.. القبض على عامل هدد شخصا بعد فضح أمره بالإسكندرية
لماذا ضرب الله مثلًا بالبعوضة في القرآن؟.. خالد الجندي يفسر
تأجيل محاكمة 6 متهمين بـ«خلية الجهاد» الإرهابية لـ 23 سبتمبر
القبض على شخص ادعى محاولة سرقة زوج طليقته له في القاهرة
بجوائز ربع مليون جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة الأصوات الندية للابتهال والأذان
هل يجوز رفع اليدين أثناء الدعاء ثم مسح الوجه بهما بعد انتهائه؟
تعدى على المواطنين .. القبض على شخص صدم سيدة بدراجة نارية بالدقهلية
رئيس الوزراء يبحث مع البنك المركزي الملفات الاقتصادية ذات الأولوية
مرحلة جديدة من التحالف.. افتتاح أول جسر بري بين كوريا الشمالية وروسيا
وزير الخارجية: مصر تطرح رؤية لتعزيز الأمن القومي العربي وبناء قدرة عربية جماعية لمواجهة التهديدات
بلجيكا ترفض دعم إنفانتينو لولاية جديدة في رئاسة الفيفا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة قنا تجتمع بمسؤولى «100 يوم صحة» لمتابعة مؤشرات الأداء وتذليل المعوقات

اجتماع صحة قنا
اجتماع صحة قنا
يوسف رجب

استعرض الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، معدلات تنفيذ مبادرات «100 يوم صحة» لمتابعة مؤشرات الأداء وتذليل المعوقات، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع مديري الإدارات الفنية المشاركة في تنفيذ مبادرة «100 يوم صحة» ومسؤولي المبادرات الصحية، بحضور الدكتورة سمر عاطف، وكيل المديرية.

واستهل وكيل وزارة الصحة بقنا، الاجتماع بتقديم الشكر للفرق الطبية والإدارات الفنية المشاركة في مبادرة «100 يوم صحة» على جهودهم المبذولة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكداً أهمية استمرار العمل بروح الفريق والتنسيق المتكامل بين مختلف الإدارات والقطاعات المعنية لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها.

وأوضح نبيل، أن مبادرة «100 يوم صحة» تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وقد انطلقت في الأول من أغسطس للعام الثامن على التوالي، لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والتوعوية للمواطنين.

وخلال الإجتماع تم استعراض الخدمات التي تقدمها المبادرات المشاركة ضمن المبادرة، والتي تشمل خدمات قطاع الطب العلاجي، والرعاية الأساسية، وتنظيم الأسرة، والمبادرات الرئاسية، والطب الوقائي، وقوائم الإنتظار، والتوعية والتثقيف الصحي، والتطعيمات، مع استعراض مؤشرات الأداء والمستهدفات الخاصة بكل مبادرة على حدة، ومتابعة مدى تحقيق الأرقام المقررة ومعدلات التغطية والوصول إلى الفئات المستهدفة.

كما ناقش وكيل وزارة الصحة بقنا، مع مسؤولي المبادرات المعوقات التي تواجه تنفيذ كل مبادرة على أرض الواقع، ونقاط الضعف التي تحتاج إلى تدخل، ومدى توافر الكواشف والمستلزمات الطبية والأجهزة المطلوبة لتقديم الخدمات، إلى جانب مراجعة آليات عمل الفرق المشاركة ودور الرائدات في الوصول إلى المستهدفين، ووضع الخطط اللازمة للتغلب على أي تحديات قد تؤثر على إنتظام الخدمات أو معدلات تنفيذها.

وشدد نبيل، علي ضرورة المتابعة اليومية لمؤشرات الأداء الخاصة بالمبادرات، وسرعة التعامل مع أي انخفاض في معدلات التنفيذ، مع مراجعة توافر المستلزمات والكواشف والأجهزة الطبية اللازمة بصورة مستمرة، والتأكد من جاهزية الفرق المنفذة، بما يضمن تقديم الخدمات المقررة بصورة منتظمة ومستدامة.

كما أكد وكيل وزارة الصحة بقنا، أهمية التنسيق بين الإدارات الفنية المعنية بالمبادرات وتكامل الأدوار فيما بينها، مع متابعة الخدمات التي تُقدم ضمن المبادرة، ومنها خدمات الطوارئ بالمستشفيات والخدمات العلاجية المقدمة من المديرية وخدمات تنظيم الأسرة، والتأكد من إنتظام تقديمها وتوافر المستلزمات والأجهزة اللازمة لها، بما يضمن تكامل حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين ووصولها إلى جميع المستحقين بمختلف مراكز المحافظة.

وأشار نبيل، إلى أن المتابعة لا تقتصر على رصد الأرقام والمؤشرات فقط ، وإنما تمتد إلى تقييم جودة الخدمة المقدمة ومدى توافر مقومات تقديمها، والعمل على إزالة أي معوقات أمام الفرق التنفيذية، بما يدعم تحقيق المستهدفات المقررة لكل مبادرة وإستمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.

وأوضح الدكتور أشرف السيد، مدير إدارة الإعلام بمديرية الصحة، بأن الإجتماع يعكس حرص مديرية الصحة على المتابعة المستمرة لمؤشرات المبادرات الصحية، والتأكد من وصول الخدمات التي تقدمها «100 يوم صحة» إلى المواطنين في مختلف الفئات والمناطق، مشيراً إلى أن تعدد القطاعات المشاركة في المبادرة يتطلب تنسيقاً مستمراً وتكاملاً في الأداء بين الإدارات الفنية والفرق التنفيذية.

وأضاف السيد، أن توجيهات وكيل الوزارة تضمنت ضرورة التعامل الفوري مع أي معوقات تواجه تنفيذ المبادرات، ومراجعة توافر الأجهزة والكواشف والمستلزمات اللازمة، ومتابعة أداء الفرق ومؤشرات كل مبادرة بصورة منفصلة، مع وضع الحلول والخطط المناسبة لنقاط الضعف، بما يضمن تحقيق المستهدفات والوصول بالخدمات إلى أكبر عدد من المواطنين المستحقين.

قنا وزارة الصحة 100 يوم صحة مؤشرات الأداء الخدمات الصحية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

بهاء سلطان

غفوة أثناء القيادة.. مدير مستشفى العلمين يفجر مفاجأة صادمة في حادث بهاء سلطان

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

الاهلي

محلل أداء يكشف عن أهم ميزة في الأهلي مع الحسين عموتة

البنزين

هل ترتفع؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

الخلع

هل الخلع يعتبر طلقة واحدة من عدد الطلقات؟.. الإفتاء توضح

مفتي الجمهورية في جدة

مفتي الجمهورية في جدة: القوامة مسؤولية إصلاحية لحماية الأسرة وليست للإيذاء أو الانتقام

الأوقاف تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية

الأوقاف تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية بـ 3655 مسجدًا

بالصور

تحذير لمستخدمي إنستجرام.. صورك قد تحصل على علامة الذكاء الاصطناعي بالخطأ

إنستجرام يخطئ في اكتشاف الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي
إنستجرام يخطئ في اكتشاف الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي
إنستجرام يخطئ في اكتشاف الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي

مع عودة المدارس.. طريقة عمل لانشون الفراخ | زى الجاهز

لانشون الفراخ
لانشون الفراخ
لانشون الفراخ

قبل ما تحطي صورتك على الذكاء الاصطناعي.. 7 مخاطر تهدد خصوصيتك

قبل ما تحطي صورتك على الذكاء الاصطناعي.. 7 مخاطر تهدد خصوصيتك
قبل ما تحطي صورتك على الذكاء الاصطناعي.. 7 مخاطر تهدد خصوصيتك
قبل ما تحطي صورتك على الذكاء الاصطناعي.. 7 مخاطر تهدد خصوصيتك

أول يوم مدرسة.. استشهاد الطفلة وفاء ووالدها في جريمة مرعبة لإسرائيل

الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها
الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها
الطفلة الشهيدة وفاء ووالدها

فيديو

أحلام

أحلام تنشر مقطع فيديو أثناء خضوعها لعملية تجميل لشد الوجه

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

وزير الدفاع يلتقي عددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد