زراعة قنا: توزيع 604 ألف شكارة أسمدة خلال الموسم الزراعي الحالي

شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة الاهتمام بتوفير الأسمدة الزراعية للمزارعين، والتنسيق اليومي المستمر بشأن أعمال التوزيع، لضمان وصول الحصص المقررة في مواعيدها المحددة ودعم خطط التنمية الزراعية بالمحافظة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتلبية احتياجاتهم الأساسية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ومن جانبه أوضح المهندس أبوالعباس البدري، وكيل وزارة الزراعة بقنا، أن مديرية الزراعة مستمرة في صرف الأسمدة الزراعية عبر جميع المنافذ الرسمية بنطاق المحافظة، مؤكدًا أن الكميات التي تم توزيعها من أسمدة اليوريا والنترات بلغت 604,735 شكارة حتى الآن لهذا الموسم.

وأشار وكيل وزارة الزراعة، إلى أن إجمالي رصيد الأسمدة الحالي المتوافر بالمخازن على مستوى مراكز وقرى المحافظة يبلغ 56,502 شكارة، وذلك في إطار حرص المديرية على تلبية احتياجات المزارعين وتوفير الأسمدة اللازمة لدعم القطاع الزراعي بالمحافظة.

وأضاف البدري، أن المديرية تتابع بانتظام حركة توزيع الأسمدة عبر الجمعيات الزراعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين من المزارعين دون أي تكدس أو تأخير، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولات للتلاعب بالحصص المقررة.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أن هناك لجان متابعة وتفتيش دورية مستمرة للمخازن والجمعيات الزراعية، للتحقق من انتظام عمليات الصرف، وتوافر الرصيد الكافي لمواجهة متطلبات الموسم الزراعي الحالي بكفاءة عالية.



