رئيس مركز النبطية الإقليمي للدفاع المدني: غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من الجنوب الليلة الماضية

قال حسين فقيه، رئيس مركز النبطية الإقليمي لـ الدفاع المدني اللبناني، إن غارات إسرائيلية استهدفت منذ ساعات الفجر الأولى بلدة كفر رمان، ما أسفر عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة 5 آخرين، وأن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 7 جثامين، فيما تواصل العمل لانتشال جثمانين آخرين.

وأضاف فقيه، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن غارة استهدفت سيارة مدنية عند مدخل كفر رمان، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة اثنين، بالتزامن مع غارات على مبانٍ سكنية في دير الزهراني وبلدة عيتا الشعب دون تسجيل إصابات، مشيرًا إلى رفع جاهزية الدفاع المدني إلى 100% لمواكبة التطورات.

وأوضح أن عمليات الإنقاذ تواجه صعوبات متزايدة بسبب استخدام صواريخ ثقيلة تؤدي إلى انهيار المباني بالكامل، فضلًا عن تضرر المباني المحيطة بمواقع الاستهداف ضمن نطاق واسع، ما يزيد تعقيد عمليات البحث والإنقاذ.