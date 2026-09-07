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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يشيد بتصريحات رئيس الوزراء بشأن توطين الصناعات الهندسية المتقدمة

إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات رئيس الوزراء بشأن توطين الصناعات الهندسية المتقدمة يدعم تنفيذ المشروعات القومية ويواكب التوسع العمراني.

وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، يسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وكان قد افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ختام جولته بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توسعات مصنع متخصص في إنتاج وحدات الإضاءة الحديثة بتكنولوجيا الليد (LED) للاستخدامات الداخلية والخارجية بالمنشآت التجارية والصناعية والخدمية والسكنية والمساحات الخضراء داخل نطاق المطور الصناعي "أوراسكوم للمناطق الصناعية"، وذلك باستثمارات تبلغ 7.5 مليون دولار أمريكي، حيث أُقيمت التوسعات على مساحة 1,100 متر مربع.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا بتوطين الصناعات الهندسية المتقدمة التي ترتبط بشكل مباشر بمشروعات التنمية العمرانية والبنية الأساسية، لما تمثله من عنصر رئيسي في تنفيذ المشروعات القومية وفق أحدث المعايير الفنية، موضحا أن تصنيع أنظمة الإضاءة الحديثة داخل مصر يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من منتجات عالية الكفاءة، ويعزز الاعتماد على الصناعة الوطنية في تنفيذ المشروعات التنموية، إلى جانب دعم توجه الدولة نحو استخدام حلول أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وأكثر استدامة.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن توسعات المصنع تعكس قدرة الشركات الوطنية على التوسع في الصناعات الهندسية المتخصصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يواكب الطلب المتزايد على حلول الإضاءة الحديثة في مختلف المشروعات التنموية. 
وأضاف أن المشروع يسهم في تعزيز التصنيع المحلي لأنظمة الإضاءة الحديثة، ويعكس توجه الهيئة نحو جذب الصناعات القائمة على التكنولوجيا الحديثة وتطوير المنتجات الصناعية، بما يدعم تنوع القاعدة الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويواكب احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.

وخلال جولته بالمصنع، تفقد رئيس مجلس الوزراء معامل الاختبار والأجهزة المخصصة به، كما تفقد خط إنتاج المكونات الإلكترونية، وشاهد معالجة المعادن بالليزر، وماكينات حقن الألومنيوم، كما شاهد المنتج في صورته النهائية، وأوضح المهندس/ نبيل يوسف، رئيس مجلس الإدارة، أن المشروع أصبح بعد تنفيذ التوسعات مقامًا على مساحة إجمالية تبلغ 3000 متر مربع، بإجمالي استثمارات تصل إلى 11 مليون دولار أمريكي، ويوفر نحو 150 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار المهندس/ نبيل يوسف إلى أن الطاقة الإنتاجية السنوية تصل إلى 600 ألف كشاف إضاءة، ومليون لوحة إلكترونية، إلى جانب 2500 طن من حقن الألومنيوم، و3 آلاف طن من دهانات المعادن الإلكتروستاتيكية، و7500 طن من تشكيل المعادن، بما يعزز قدراته الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية ودعم المشروعات التنموية والتوسع في الأسواق الخارجية.

توطين الصناعات الهندسية المتقدمة المشروعات القومية المشروعات الاستثمارية العملة الأجنبية منطقة السخنة الصناعية

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