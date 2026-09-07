الأوقاف تعقد 10 آلاف ندوة ضمن المنبر الثابت خلال سبتمبر

تواصل وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأزهر الشريف تنفيذ فعاليات برنامج «المنبر الثابت»، من خلال تنظيم 10180 ندوة علمية بمختلف محافظات الجمهورية على مدار شهر سبتمبر 2026، بواقع 5 ندوات أسبوعيًا، وذلك عقب صلاة المغرب.

وتأتي هذه الندوات في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى جانب جهود مبادرة «صحح مفاهيمك» التي تستهدف نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم، وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية، بما يسهم في بناء شخصية مصرية أكثر وعيًا واعتدالًا.

ويتضمن البرنامج خلال شهر سبتمبر مجموعة من الموضوعات الدينية والاجتماعية التي ترتبط بحياة المسلم والأسرة والمجتمع، مع التركيز على القيم المستمدة من السيرة النبوية الشريفة وتعزيز حضورها في التعاملات اليومية.

وتبدأ أولى ندوات البرنامج غدا الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، تحت عنوان «توقير الكبير خلق نبوي كريم»، لتتناول أهمية احترام كبار السن وتوقيرهم باعتباره من الأخلاق التي حث عليها الإسلام وجاءت بها السنة النبوية.

وتقام الندوة الثانية يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، وتحمل عنوان «مفهوم المواطنة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم»، حيث تتناول مفهوم المواطنة في ضوء الهدي النبوي وما يرتبط به من قيم التعايش والمسؤولية المشتركة.

أما الندوة الثالثة، فمن المقرر عقدها يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، تحت عنوان «إحياء سنته صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء»، وتركز على القيم والأخلاق التي ينبغي أن تحكم المعاملات التجارية وفقًا للتعاليم الإسلامية.

وتختتم ندوات البرنامج لشهر سبتمبر يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، من خلال ندوة بعنوان «حقيقة الاتباع لا مجرد الادعاء»، والتي تتناول المعنى الحقيقي لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأهمية ترجمة المحبة والاقتداء إلى سلوك وأخلاق وممارسات عملية.

ويعكس استمرار برنامج «المنبر الثابت» حرص وزارة الأوقاف والأزهر الشريف على الوصول بالخطاب الديني المستنير إلى مختلف المحافظات، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، وترسيخ القيم الأخلاقية التي تسهم في دعم استقرار الأسرة والمجتمع.