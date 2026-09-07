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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تدريبات عسكرية ثلاثية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اليوم، تدريبات عسكرية مشتركة تستمر 5 أيام، وفق الجدول الزمني المحدد على الرغم من تقليص نطاق التدريبات الرئيسية بين سول وواشنطن مؤخرا بناء على أمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


وأعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان صحفي، انطلاق التدريبات متعددة المجالات التي تحمل اسم، فريدوم إيدج، في المياه الدولية شرق وجنوب جزيرة جيجو الجنوبية التابعة لكوريا الجنوبية.
وقالت الهيئة: ستستفيد الدول الثلاث من هذه التدريبات لتعزيز القدرات العملياتية وقدرات الاستجابة المشتركة عبر مجالات متعددة، بما في ذلك المجالات البحرية والجوية والسيبرانية، مع الحفاظ على علاقة تعاونية قوية ومستقرة.
وأفاد الجيش الكوري بأن التدريبات ستشمل أصولا بحرية وجوية رئيسية من القوات المسلحة للدول الثلاث، مع وجود مجموعة مشتركة لمراقبة التدريبات تشرف على العمليات لضمان تنفيذها بشكل منهجي وآمن.
وأكدت هيئة الأركان المشتركة أن التدريبات هي تدريبات سنوية ذات طابع دفاعي، وتُجرى وفقا للقانون الدولي والمعايير الدولية وستكون على قدم المساواة مع الأعوام السابقة من حيث النطاق والحجم.
وقد أُجريت النسختان الثانية والثالثة من تدريبات فريدوم إيدج في نوفمبر 2024 وفي سبتمبر من العام الماضي.

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