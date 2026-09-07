"بيتكوين" تهبط دون 80 ألف دولار وسط تصاعد توقعات رفع الفائدة وارتفاع أسعار النفط

تراجعت عملة "بيتكوين" دون مستوى 80 ألف دولار خلال تعاملات اليوم الاثنين، تحت ضغط تجدد التوقعات بشأن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة هذا الشهر، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما زاد الضغوط على الأصول عالية المخاطر.

وسجلت "بيتكوين" نحو 79,724.80 دولار، منخفضة بنسبة 0.3% مقارنة بمستوياتها السابقة، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".

وكانت العملة المشفرة قد تجاوزت مؤقتا مستوى 82 ألف دولار الأسبوع الماضي، لتسجل أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر عند 82,178.60 دولار يوم الخميس، قبل أن تتراجع عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة.

وأظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية إضافة أصحاب العمل 162 ألف وظيفة خلال أغسطس، بما يقارب ثلاثة أمثال توقعات الاقتصاديين، فيما استقر معدل البطالة عند 4.1%.

ودفعت البيانات الأسواق إلى رفع احتمالات زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر الجاري إلى نحو 60%، مقابل 49% قبل صدور بيانات الوظائف، وفقاً لأداة "سي إم إي فيد ووتش".

وتتعرض بيتكوين والأصول عالية المخاطر عادة لضغوط في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، مع زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائداً، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية.

وفي الوقت نفسه، أضاف ارتفاع أسعار النفط مزيدا من الضغوط على الأسواق، إذ صعد خام برنت إلى نحو 97 دولارا للبرميل اليوم، مع تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار مخاوف بشأن اضطرابات إمدادات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلن الجيش الأمريكي أنه استهدف ثلاث ناقلات نفط إيرانية يوم السبت، عقب إطلاق القوات الإيرانية صواريخ باليستية على سفن تابعة للبحرية الأمريكية.

ويترقب المستثمرون خلال الأسبوع الجاري بيانات التضخم الأمريكية، مع صدور بيانات أسعار المنتجين يوم الخميس وأسعار المستهلكين يوم الجمعة، سعياً للحصول على مؤشرات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ قد يؤدي ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع إلى تعزيز الرهانات على استمرار السياسة النقدية المتشددة.

ورغم الضغوط الأخيرة، أسهم الطلب المؤسسي في تقديم بعض الدعم لبيتكوين، إذ سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية الفورية للبيتكوين صافي تدفقات داخلة بنحو مليار دولار الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات "سوسو فاليو".

وفي سياق متصل، أوقفت شبكة "ليكويد نتورك" المرتبطة ببيتكوين المعاملات الجديدة، عقب سحب ما يعادل نحو 320 مليون دولار من العملة المشفرة من محفظتها الجماعية في عملية اختراق أمني.

وقالت الشبكة، في منشور عبر منصة "إكس"، إن نحو 4 آلاف بيتكوين من أصل 4,200 بيتكوين كانت محتجزة في المحفظة جرى سحبها، مشيرة إلى أن عمليات السحب تمت عبر منصة "سايد سواب"، المستخدمة لتسهيل معاملات الشبكة.

كما علقت بورصات للعملات المشفرة عمليات الإيداع والسحب المتعلقة برمز "LBTC" المرتبط ببيتكوين والصادر عن "ليكويد"، لحين الانتهاء من التحقيق في الواقعة.

وتراجعت معظم العملات المشفرة البديلة خلال تعاملات اليوم الاثنين، في ظل حالة من الحذر سيطرت على الأسواق، حيث انخفض سعر إيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.4% إلى 2,502.11 دولار، فيما تراجع XRP بنسبة 1.1% إلى 1.41 دولار.

كما انخفض سعر سولانا بنسبة 1.1%، وكاردانو بنسبة 0.9%، بينما هبطت عملة BNB بنسبة 2%.