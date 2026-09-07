جيش مالي يشن غارات على جماعات مسلحة في وسط البلاد

أ ش أ

نفذت القوات المسلحة في مالي، عدة غارات على جماعات مسلحة في منطقتي /دوينتزا/ و/باندياغارا/ في وسط البلاد.

وذكر رموقع "أفريقيا 24 تي في" الاخاباري الأفريقي اليوم /الإثنين/ أن هذه العمليات العسكرية، المدعومة بمعلومات استخباراتية، استهدفت مجموعات من سائقي الدراجات النارية وشاحنة صغيرة مشبوهة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، حيث تتواصل عمليات الاستطلاع لتقييم نتائج الغارات.

يذكر أن هذه العمليات تأتي بعد إعلان جيش مالي في 13 أغسطس الماضي، تحرير 82 جنديا أسروا منذ هجمات شنها مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة وجبهة تحرير أزواد في أنحاء البلاد خلال أبريل الماضي.

وتقاتل السلطات في مالي جماعات مسلحة منذ عام 2012.