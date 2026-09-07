أرتيتا يكشف تطورات إصابة موسكيرا بعد غيابه أمام تشيلسي

كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، آخر تطورات إصابة مدافعه كريستيان موسكيرا، بعد غيابه عن مواجهة تشيلسي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح أرتيتا ، أن موسكيرا يعاني من إصابة عضلية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الفحوصات الأولية تشير إلى عدم خطورتها، مع انتظار الجهاز الفني والطبي تطورات حالته خلال الأيام المقبلة قبل تحديد موعد عودته للمشاركة.

وقال مدرب أرسنال: «نعم، لقد عانى من مشكلة عضلية، ونعتقد أنها ليست خطيرة، لكننا بحاجة إلى الانتظار لنرى كيف ستتطور الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة».

ويأتي غياب موسكيرا في ظل معاناة أرسنال من بعض الغيابات في صفوفه، إلا أن الفريق نجح في تعويضه خلال مواجهة تشيلسي، بعدما دفع أرتيتا بالوافد الجديد إزري كونسا إلى جانب جابرييل ماجالهايس في قلب الدفاع، وقدم الثنائي أداءً جيدًا.

وواصل أرسنال انطلاقته المثالية في الدوري الإنجليزي، بعدما قلب تأخره أمام تشيلسي إلى فوز بنتيجة 2-1 على ملعب الإمارات.

وباغت مورجان روجرز أصحاب الأرض بهدف مبكر بعد مرور دقيقتين فقط، لكن أرسنال رد سريعًا عن طريق كاي هافرتز، قبل أن يسجل مارتن أوديجارد هدف الفوز، ليحصد المدفعجية ثلاث نقاط جديدة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، متساويًا مع مانشستر سيتي، ليواصل الفريق بدايته القوية للموسم.