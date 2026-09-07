محافظ أسيوط يشهد توزيع 220 حقيبة مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية

شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، احتفالية توزيع 220 حقيبة مدرسية متكاملة على الطلاب والأسر الأولى بالرعاية، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، وذلك بمشاركة مجتمعية، تزامناً مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم، خاصة مع الاستعداد لبدء العام الدراسي.

شهدت الاحتفالية حضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، ومحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ونفيسة عبدالسلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وبدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ عنتر سالم، أعقبها كلمات ترحيبية بالحضور.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه المبادرة تعكس أهمية المشاركة المجتمعية وتكاتف مؤسسات المجتمع المدني مع الأجهزة التنفيذية في دعم الأسر الأولى بالرعاية، والمساهمة في توفير مستلزمات أبنائهم الدراسية، بما يساعد على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، ويؤكد قيم التكافل والتعاون لخدمة المجتمع.

وأشاد المحافظ بجهود القائمين على المبادرة والوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، مؤكداً أن المشاركة المجتمعية تمثل شريكاً أساسياً في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى أهمية استمرار وتوسيع المبادرات المجتمعية التي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والأطفال الأكثر احتياجاً في مختلف المناسبات.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الأسر الأولى بالرعاية والأطفال الأيتام، وتدعم جهود مؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن، بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين، وتمكينهم اجتماعياً واقتصادياً، ومساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء الإنسان المصري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له وتعزيز مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية.

وفي ختام الاحتفالية، قام اللواء محمد علوان بتوزيع الحقائب المدرسية على الطلاب، بمشاركة القيادات التنفيذية، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بين الأطفال وأولياء أمورهم، معرباً عن تمنياته لهم بعام دراسي ناجح ومتميز.