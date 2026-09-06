ضربه بمرزبة أثناء نومه .. الإعدام لعامل أنهى حياة شقيقه في أسيوط

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بمعاقبة عاملا بالإعدام شنقا بعد إدانته بقتل شقيقه بسبب خلافات على تقسيم ممتلكات ولدهما بمركز البداري.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سيد حسين، و أحمد محمد غلاب و أمانة سر خميس محمود و محمد العربي. تعود وقائع القضية رقم 16302 لسنة 2025 جنايات البداري إلى ورود بلاغا لمركز شرطة البداري من المستشفى المركزي يفيد وصول " محمد . ع . ع " مصاب بكسور متفرقة بالجمجمة والوجه وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتوفي أثناء تلاقي الرعاية الصحية.

وتوصلت تحريات الرائد أحمد حازم معاون وحدة مباحث مركز شرطة البداري إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " محمود . ع . ع " 31 عاما، شقيق المجني عليه، وأضافت التحريات إلى وجود خلافات بين المتهم وشقيقه المجني عليه بسبب تقسيم عقار خاص بوالدهما وعلى اثر ذلك عقد المتهم العزم وبيت النية على التخلص من شقيقه .

وأشارت التحريات إلى انه يوم الواقعة قام المتهم بإعداد أداة " مرزبة " وانتظر حتى أن استغرق شقيقه المجني عليه في نومه وصعد إلى غرفته وقام بضربه بك " المرزبة " على رأسه أثناء نومه والتي أحدثت إصابته وفر هاربا من المنزل .

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد أحمد حازم معاون وحدة مباحث مركز شرطة البداري قوة من أفراد الشرطة السريين بعد ورود معلومات من المصادر السريين عن مكان اختباء المتهم بإحدى البساتين بجوار كوبري السحارة وتمكنت القوة من ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اقر بارتكاب الواقعة .