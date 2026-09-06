قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: نستهدف وصول استثمارات القطاع الخاص لـ75% خلال 4 سنوات
وفاة زوجة أيمن سلامة والجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة
زيلينسكي: أوكرانيا تريد إنهاء الحرب ومستعدة لمواصلة الحوار
ماذا فعل الأهلي في ملف التجديدات؟.. وما هو القرار المنتظر لحسم الملفات المتبقية؟
رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج
شوبير: حكام أجانب من النخبة الأوروبية لإدارة قمة الأهلي والزمالك
باستثمارات 85 مليون دولار.. افتتاح 9 مصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
يهاجم ويختفي تحت الشاحنات.. حيوان غامض يرعب سكان مدينة أمريكية
وزير الأوقاف: التجربة المصرية في التعايش نموذج يمكن تقديمه للعالم
رئيس الوزراء يفتتح 9 مصانع باستثمارات 85 مليون دولار في السخنة الصناعية
رئيس الوزراء: نسعى لتوطين وتعميق الصناعة المحلية وتوفير فرص استثمارية كبيرة
إياك والتدوير .. شوبير يوجه رسالة قوية لـ معتمد جمال بشأن حراس الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضربه بمرزبة أثناء نومه .. الإعدام لعامل أنهى حياة شقيقه في أسيوط

هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط
هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بمعاقبة عاملا بالإعدام شنقا بعد إدانته بقتل شقيقه بسبب خلافات على تقسيم ممتلكات ولدهما بمركز البداري. 

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سيد حسين، و أحمد محمد غلاب و أمانة سر خميس محمود و محمد العربي. تعود وقائع القضية رقم 16302 لسنة 2025 جنايات البداري إلى ورود بلاغا لمركز شرطة البداري من المستشفى المركزي يفيد وصول " محمد . ع . ع " مصاب بكسور متفرقة بالجمجمة والوجه وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتوفي أثناء تلاقي الرعاية الصحية.

 وتوصلت تحريات الرائد أحمد حازم معاون وحدة مباحث مركز شرطة البداري إلى أن وراء ارتكاب الواقعة " محمود . ع . ع " 31 عاما، شقيق المجني عليه، وأضافت التحريات إلى وجود خلافات بين المتهم وشقيقه المجني عليه بسبب تقسيم عقار خاص بوالدهما وعلى اثر ذلك عقد المتهم العزم وبيت النية على التخلص من شقيقه .

 وأشارت التحريات إلى انه يوم الواقعة قام المتهم بإعداد أداة " مرزبة " وانتظر حتى أن استغرق شقيقه المجني عليه في نومه وصعد إلى غرفته وقام بضربه بك " المرزبة " على رأسه أثناء نومه والتي أحدثت إصابته وفر هاربا من المنزل . 

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد أحمد حازم معاون وحدة مباحث مركز شرطة البداري قوة من أفراد الشرطة السريين بعد ورود معلومات من المصادر السريين عن مكان اختباء المتهم بإحدى البساتين بجوار كوبري السحارة وتمكنت القوة من ضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اقر بارتكاب الواقعة .

أسيوط محكمة جنايات أسيوط الإعدام شنقا مركز البداري أخبار أسيوط أخبار المحاكم جنايات أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشرف بن شرقي

إعلامي يكشف شرط الأهلي لتجديد عقد أشرف بن شرقي

مصطفي محمد

أحمد حسن يكشف شروط عودة مصطفى محمد لمنتخب مصر

فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك

بسبب العباية | فتاة تزعم منع والدتها من دخول مطعم شهير بالزمالك .. انقسام بين الرفض والتأييد

محمد صلاح

«ماحدش يزعل مني» .. الصقر يعلق على انتقال صلاح إلى طرابزون

سعر الذهب

بدون تغيير .. سعر أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن

بن شرقي

«أقل من مليون دولار».. أحمد حسن يكشف تفاصيل تجديد عقد بن شرقي مع الأهلي

علا شوشة

«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة التمريض بالجيزة وعلا شوشة.. فيديو

موعد الإجازة الرسمية

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

ترشيحاتنا

وزير الصحة

وزير الصحة يشهد القرعة العلنية لاختيار أعضاء البعثة الطبية 2027

سفيرة الفلبين بالقاهرة البرنامج المصري الفلبيني خطوة مهمة لتعزيز الحوار والتعايش والسلام

سفيرة الفلبين بالقاهرة البرنامج المصري الفلبيني خطوة مهمة لتعزيز الحوار والتعايش والسلام

شراكة

الاستثمارات الصينية تتجاوز 175 مليون دولار لدعم التصنيع الزراعي والأمن الغذائي في مصر

بالصور

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

جلطة المخ مقابل النوبة القلبية.. أيهما أخطر على الإنسان؟

جلطة المخ وجلطة القلب
جلطة المخ وجلطة القلب
جلطة المخ وجلطة القلب

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد
بعد عملية شد الوجه.. صور غادة عادل قبل و بعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد