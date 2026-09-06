بتكلفة 651 مليون جنيه.. استكمال توسعات محطة معالجة الصرف الصناعي بكوم أوشيم

أكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال المتبقية بمشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصناعي بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، بطاقة تصميمية تبلغ 19 ألف متر مكعب يوميًا، مشددا على ضرورة الانتهاء منها ودخول المحطة الخدمة في أسرع وقت ممكن، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة واستيعاب التوسعات والاحتياجات المستقبلية.

يأتي ذلك في إطار موافقة مجلس الوزراء على استكمال الأعمال بالمحطة، والتي بلغت نسبة تنفيذها نحو 70%، بما يتيح استكمال المشروع ودخوله الخدمة، ويسهم في معالجة مشكلات الصرف الصناعي بمنطقة كوم أوشيم ورفع القدرة الاستيعابية للمنظومة بما يتواكب مع التوسعات القائمة والمستقبلية.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمي أن المحطة أُنشئت عام 1997 بطاقة تصميمية بلغت 13 ألف متر مكعب يوميًا، بنظام برك الأكسدة الطبيعية، على مساحة 22 فدانًا، وبدأ تشغيلها ودخولها الخدمة عام 2002، فيما بدأت أعمال تأهيلها وتطويرها عام 2023 من خلال هيئة التنمية الصناعية، وصولًا إلى الطاقة التصميمية المستهدفة البالغة 19 ألف متر مكعب يوميًا.

وأشار رئيس الشركة القابضة إلى أهمية تضافر جهود الشركات التابعة والاستفادة من الخبرات والإمكانات الفنية المتاحة لديها لدعم تنفيذ المشروعات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وتذليل أية تحديات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن سرعة دخول المشروع الخدمة وتحقيق الاستفادة المرجوة منه.

من جانبه، قال المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بالأعمال المتبقية بالمشروع، تمهيدًا لبدء تنفيذها خلال أيام، وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، موضحًا أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت نحو 70%، فيما تصل التكلفة الإجمالية للمحطة إلى نحو 651 مليون جنيه، وقد تم توفير الدعم المالي اللازم بالتنسيق بين محافظة الفيوم والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

وأضاف أن شركة الصرف الصحي بالقاهرة تمتلك من الخبرات والإمكانات الفنية والتنفيذية ما يؤهلها لدعم الشركات الشقيقة بمختلف محافظات الجمهورية، والمشاركة في تنفيذ المشروعات المتخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومات المعالجة وتحقيق الاستفادة المثلى من الخبرات المتاحة داخل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

بدوره، أكد المهندس وليد سعيد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أن الانتهاء من أعمال التوسعات ودخول المحطة الخدمة سيسهم في معالجة عدد من التحديات المتعلقة بالصرف الصناعي بمنطقة كوم أوشيم، ورفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة بما يتناسب مع احتياجات المنطقة والتوسعات المستقبلية.

وأشاد بالتعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم وشركة الصرف الصحي بالقاهرة في تنفيذ عدد من المشروعات بمحافظة الفيوم، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التعاون والالتزام بالبرامج الزمنية المقررة، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات وتحقيق الاستفادة منها.