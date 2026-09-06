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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر.. معبد الطود جاهز لاستقبال الموسم السياحي الجديد

مدير عام آثار الأقصر يتفقد معبد الطود استعدادا للموسم السياحي الجديد
مدير عام آثار الأقصر يتفقد معبد الطود استعدادا للموسم السياحي الجديد
شمس يونس

أجرى الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر زيارة ميدانية إلى منطقة آثار الطود لمتابعة جاهزية الموقع الأثري واستعداداته لاستقبال الموسم السياحي الجديد والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للزائرين.

وتضمنت الجولة تفقد معبد الطود ومتابعة الحالة العامة للموقع ومدى جاهزيته لاستقبال الوفود السياحية خلال الموسم الجديد بما يضمن توفير الأجواء المناسبة أمام الزائرين للاستمتاع بالمقومات الأثرية والتاريخية التي تتميز بها المنطقة.

وحرص الدكتور عبد الغفار وجدي خلال جولته على لقاء العاملين بمنطقة آثار الطود والاستماع إلى ملاحظاتهم والتعرف على أبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجههم أثناء أداء مهامهم.

وأكد مدير عام آثار الأقصر أهمية التواصل المباشر مع العاملين بالمواقع الأثرية للوقوف على احتياجاتهم والعمل على تذليل العقبات التي قد تؤثر على سير العمل بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للزائرين.

وتأتي الزيارة ضمن جهود قطاع الآثار بمحافظة الأقصر لمتابعة المواقع الأثرية بصورة مستمرة ورفع درجة الاستعداد لاستقبال الموسم السياحي الجديد مع الحرص على الحفاظ على المواقع الأثرية وإظهارها بالشكل الذي يليق بالمكانة التاريخية والحضارية لمحافظة الأقصر.

وتضم منطقة الطود عددا من المقومات الأثرية المهمة التي تعكس جانبًا من تاريخ الحضارة المصرية القديمة وتشكل أحد المواقع التي تحظى باهتمام الزائرين خلال رحلاتهم السياحية بالمحافظة.

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