الصحة بغزة: 17 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.. وارتفاع حصيلة الضحايا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، تسجيل 17 إصابة جديدة وصلت إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن عدداً من الضحايا ما زالوا عالقين تحت أنقاض المباني وفي الطرقات، مشيرة إلى تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم حتى الآن، في ظل صعوبة الأوضاع الميدانية وخطورة المناطق المتضررة.

وبحسب البيانات التي نشرتها الوزارة، بلغت حصيلة الضحايا منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، 1,344 شهيداً، فيما وصل عدد المصابين إلى 4,481 جريحاً، إضافة إلى انتشال جثامين 826 شخصاً.

أما الحصيلة التراكمية منذ 7 أكتوبر 2023، فقد ارتفعت، وفق الوزارة، إلى 73,651 شهيداً، و174,592 مصاباً.

وتأتي هذه الأرقام في وقت لا تزال فيه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تشهد تدهوراً متواصلاً، مع استمرار آثار الدمار الواسع الذي طال المرافق والمنشآت الحيوية، وما يرافق ذلك من تحديات تواجه عمل الطواقم الطبية وفرق الإنقاذ والإغاثة.