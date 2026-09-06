بعد استهداف ناقلات نفط .. طهران تحذر واشنطن من رد "أكثر إيلاماً"

وجّهت إيران تحذيراً مباشراً إلى الولايات المتحدة، الأحد، قائلة إن على واشنطن إدراك أن "قواعد الحرب" مع طهران تغيّرت، متوعدة برد "أسرع وأشد وأكثر إيلاماً" على أي هجوم جديد، وذلك بعد يوم من قصف أمريكي استهدف ناقلات نفط إيرانية في الخليج.

قواعد اللعبة تغيرت

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في منشور على قناته بتطبيق "تيليجرام": "من الآن فصاعداً، أي اعتداء على مصالح إيران وأمنها سيقابل برد حاسم".

وحذر قاليباف، في كلمة أمام مجلس الشورى الإسلامي، من تغير قواعد الاشتباك، قائلا: على الولايات المتحدة أن تدرك قبل فوات الأوان أن "قواعد اللعبة تغيرت".

كما أكد أن مرحلة "الردود المتناسبة" قد انتهت، مشيرا إلى أن أي انتهاك للمصالح والأمن القومي الإيراني سيقابل من الآن فصاعدًا بردود فعل "أسرع وأشد وأقسى".

وأضاف قاليباف أن الضربات العسكرية التي استهدفت القواعد الأمريكية أصابت القيادة الأمريكية بحالة من الإحباط، ما دفعها إلى اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي لإنتاج مواد دعائية زائفة بهدف التغطية على واقع ساحة المعركة.

تصعيد متبادل في مضيق هرمز

وتأتي التصريحات في ظل تجدد المواجهات بين واشنطن وطهران، عقب فترة هدوء قصيرة سعت خلالها إدارة ترامب لتصعيد الضغط الاقتصادي على إيران عبر ما تُسميه عملية "المنبوذ الاقتصادي" الهادفة إلى قطع "الشرايين المالية الحيوية" للجمهورية الإسلامية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن قوات طهران تصدت لسفينة أمريكية حاولت دخول منطقة محظورة في مضيق هرمز، كما أعلنت طهران استهداف ثلاث ناقلات نفط سلكت "مساراً غير مصرح به" في المضيق، إضافة إلى سفن مرتبطة بالولايات المتحدة.

ولم يصدر عن القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تأكيد أو تعليق على هذه المزاعم.

وكانت "سنتكوم" قد أعلنت السبت أنها قصفت ثلاث ناقلات نفط إيرانية رداً على هجمات صاروخية شنها الحرس الثوري باتجاه سفينتين حربيتين أمريكيتين في المياه الإقليمية.

وأكدت القيادة أن السفينتين "نجحتا في تفادي" الهجمات دون وقوع إصابات، ووصفت الضربات الإيرانية بأنها "غير مبررة".

وحذر قائد "سنتكوم" الأدميرال براد كوبر طهران من "تكلفة اقتصادية أعلى"، قائلاً: "لن نتردد في الدفاع عن قواتنا، وسندمر أسطول النفط الإيراني المحدود والمكشوف إذا لزم الأمر".