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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يفتتح مصنعين لتجهيز سيارات الإسعاف وتجميع أجهزة الأسنان بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنعين متخصصَين في تجهيز سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة وبنوك الدم، وتجميع ماكينات وأجهزة الأسنان، خلال جولته اليوم، الأحد، لافتتاح وتفقد عدد من المصانع بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ حيث كان في استقباله الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وعدد من مسئولي الشركة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن التوسع في توطين الصناعات المرتبطة بقطاع الرعاية الصحية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز قدرة الإنتاج المحلي على توفير المعدات والتجهيزات اللازمة للمنظومة الصحية؛ لافتاً إلى أن تنوع تلك المشروعات بين تجهيز المركبات الطبية وتجميع معدات طب الأسنان يعكس اتساع آفاق الفرص المتاحة أمام الاستثمارات الصناعية المتخصصة، بما يعزز كفاءة السوق المصرية في تلبية احتياجاتها من المنتجات الطبية محلياً.

وأوضح مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروعات الشركة تمثل نموذجاً للتصنيع المتخصص الذي يرتبط بشكل مباشر باحتياجات القطاعات الحيوية؛ مشيراً إلى أن مشروع تجهيز سيارات الإسعاف يضيف قدرة إنتاجية محلية في مجال المركبات الطبية المتخصصة، بينما يسهم مشروع تجميع أجهزة الأسنان في إدخال نشاط صناعي جديد قائم على الشراكة ونقل الخبرات الفنية.

وأضاف أن تنوع الشراكات الفنية في المشروعين، بين الخبرة الألمانية في تجهيز المركبات الطبية والتعاون المصري الصيني في مجال معدات طب الأسنان، يتيح فرصاً لتطوير القدرات الصناعية المحلية، ويدعم توجه الهيئة نحو استقطاب المشروعات التي يمكنها التوسع وزيادة الإنتاج والمكون المحلي مستقبلاً.

وعقب إزاحة الستار إيذاناً بافتتاح المصنع الأول الخاص بتجميع الصندوق الخلفي لسيارات الإسعاف، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه نماذج لتجهيزات سيارات الإسعاف، واستمع لشرح من المهندس محمد خلف، رئيس مجلس الإدارة موضحا أن المصنع يختص بتجهيز الصندوق الخلفي لسيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة وبنوك الدم، باستثمارات تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، ويقام حالياً على مساحة 1500 متر مربع من خلال عنبرين إنتاجيين، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 سيارة إسعاف شهرياً و600 سيارة إسعاف سنوياً، ويوفر نحو 60 فرصة عمل.

وأشار إلى أن عمليات الإنتاج يتم تنفيذها تحت إشراف شركة (WAS) الألمانية المتخصصة في تجهيز سيارات الإسعاف؛ وفقاً للمواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية، مع استهداف التوسع مستقبلاً للمشروع على أرض إضافية تبلغ مساحتها 8 آلاف متر مربع.

وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لافتتاح المصنع الثاني الخاص بتجميع ماكينات وكراسي وأجهزة الأسنان، وتفقد مكونات المصنع ومراحله الإنتاجية المختلفة التي شملت خط تجميع القاعدة، وتركيب الموتور والكهرباء، وتجميع صندوقي خدمات الطبيب ومساعده، ومنطقة الاختبار والمنتج النهائي.

وفي غضون ذلك، أوضح المهندس محمد خلف أن المصنع الثاني يختص بتجميع ماكينات وكراسي وأجهزة الأسنان باستثمارات تبلغ 6 ملايين دولار أمريكي، ويقام حالياً على مساحة ألف متر مربع من خلال عنبر إنتاجي واحد، بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 كرسي أسنان شهرياً و1200 كرسي أسنان سنوياً، ويوفر نحو 60 فرصة عمل؛ وذلك من خلال شراكة مصرية صينية بشركة متخصصة في تصنيع كراسي الأسنان وأجهزة ومعدات التعقيم، مع تخصيص أرض بمساحة 5 آلاف متر مربع أمام المصنع للتوسعات المستقبلية، لافتاً إلى أنه يجري خلال المرحلة القادمة أيضاً التركيز على تسويق منتجات المصنع المتنوعة.

مصطفى مدبولي سيارات الإسعاف الاقتصادية لقناة السويس وزير الصحة توطين الصناعات

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