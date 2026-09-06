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أحمد كشري يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي قبل المباريات المقبلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد كشري يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي قبل المباريات المقبلة

جماهير الاهلي
جماهير الاهلي
يارا أمين

أكد أحمد كشري، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، أن البداية التي قدمها الأهلي في بطولة الدوري المصري تعد مطمئنة، مشيرًا إلى أن مستوى الفريق الأحمر سيتطور خلال الفترة المقبلة مع استمرار المنافسات.

وقال كشري، في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة «ميجا إف إم»، إن الأهلي قدم بداية جيدة في الدوري، موضحًا: «بداية الأهلي جيدة في الدوري والأداء سيتطور، وأتمنى أن يصبر جمهور الأهلي على الحسين عموتة، وأرى أن الرجل يسير بخطى جيدة».

وأضاف المدير الفني للإسماعيلي أن أقطاي عبد الله، مهاجم الأهلي، يعد من اللاعبين الواعدين، متوقعًا أن يكون له دور مؤثر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح: «أقطاي عبد الله مهاجم واعد وسيكون له دور كبير مع الأهلي الفترة المقبلة، ولكن ننتظر بعد 6 مباريات حتى نستطيع الحكم على الصفقات الجديدة وأيضًا مستوى المدير الفني».

وشدد كشري على أهمية منح الجهاز الفني والصفقات الجديدة الوقت الكافي قبل إصدار أحكام نهائية على مستواهم، خاصة أن الموسم لا يزال في بدايته، مؤكدًا أن مرور عدد أكبر من المباريات سيساعد على تقييم الفريق بشكل أكثر دقة.

كشري: تحت أمر الأهلي في أي وقت

وتطرق أحمد كشري للحديث عن علاقته بالنادي الأهلي، مؤكدًا استعداده لخدمة القلعة الحمراء في أي وقت، كاشفًا عن وجود مفاوضات سابقة معه للعمل ضمن الجهاز الفني للفريق.

وقال: «أنا تحت أمر الأهلي في أي وقت، وحدثت مفاوضات معي للتواجد مع جاريدو، ولكن الأمور لم تنجح دون معرفة الأسباب، ولكن أنا أخدم الأهلي في أي وقت وأي مكان».

وتأتي تصريحات كشري في ظل ترقب جماهير الأهلي لمستوى الفريق خلال المباريات المقبلة، خاصة مع تولي الحسين عموتة مهمة القيادة الفنية، إلى جانب الصفقات الجديدة التي يسعى الجهاز الفني إلى توظيفها بالشكل الأمثل خلال الموسم الحالي.

أحمد كشري الأهلي الإعلامي كريم رمزي جمهور الأهلي الحسين عموتة

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