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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رايت : مستوى عبور النفط في مضيق هرمز بلغ 9 ملايين برميل نفط بشكل يومي

وزير الطاقة الأمريكي
وزير الطاقة الأمريكي
محمود نوفل

أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن مستوى عبور النفط في مضيق هرمز بلغ 9 ملايين برميل نفط بشكل يومي.

وفي وقت لاحق ؛ صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مستويات عبور النفط من خلال مضيق هرمز عادت إلى ما كانت عليه قبل بدء الحرب في إيران.

وشارك الرئيس الأمريكي في منشور له عبر موقع "تروث سوشيال" رسم بياني يزعم فيه عبور 18 مليون برميل لمضيق هرمز يوميا، مقارنة بـ20 مليون برميل نفط قبل شن الحرب على إيران، قائلا حجم عبور النفط عبر هرمز في طريقه للعودة.


تضارب في بيانات حركة السفن

كما أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، الثلاثاء، أن 17 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز يوم الاثنين، مشيرا إلى أنه أعلى مستوى لتدفقات الخام عبر الممر المائي منذ تراجعها عقب اندلاع الحرب مع إيران.


وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات تتبع حركة السفن تبايناً ملحوظاً بين منصتي "كبلر" و"شيب فايندر" بشأن حركة العبور في المضيق يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر، فقد نقلت وكالة "رويترز" عن بيانات "كبلر" أن 4 سفن فقط عبرت المضيق في ذلك اليوم، مقارنة بـ 10 سفن في اليوم السابق، ودون المتوسط اليومي لآخر 10 أيام والبالغ 13 سفينة.

وشملت السفن التي رصدتها "كبلر" ناقلة نفط عملاقة واحدة، وناقلتي بضائع من فئتي "باناماكس" و"كامسارماكس"، بالإضافة إلى سفينة متوسطة الحجم. 
وأشارت المنصة إلى أن الأرقام لا تزال قابلة للتعديل، نظراً لإقدام بعض السفن على إغلاق أجهزة التتبع خلال رحلاتها.

وزير الطاقة الأمريكي مضيق هرمز عبور النفط في مضيق هرمز ترامب بيانات كبلر

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