تانكر تراكر : رصد 17 عملية نقل للنفط الخام والغاز أمس في خليج عُمان

افاد موقع تتبع الناقلات (تانكر تراكر) برصد 17 عملية نقل للنفط الخام والغاز (الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال) بين السفن، جرت أمس (4 سبتمبر 2026) في خليج عُمان.

وأشار تانكر تراكر إلى ان إجمالي كمية النفط المنقولة بلغت 24 مليون برميل على الأقل.

كما تم رصد العديد من ناقلات النفط الأخرى التي تنتظر سفنًا أخرى لنقلها في تلك المياه.

وقال “ تانكر تراكر ” : ويبدو أن الازدحام في الميناء هو العامل المحدد، حيث تشهد المنطقة ازدحامًا شديدًا، وتعمل خدمات الموانئ على مدار الساعة لضمان سلاسة عمليات النقل وسلامتها.

وختم : بالإضافة إلى ذلك، رصدنا ما لا يقل عن 7.25 مليون برميل، إلى جانب ناقلتين إضافيتين للغاز الطبيعي المسال، تتجمعان لعبور بحر عُمان إلى خليج عُمان تحت حماية القيادة المركزية الأمريكية.