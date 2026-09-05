منتخب مصر للشباب لكرة اليد يفتتح مشواره الأفريقي بمباراة الكونغو الديمقراطية

يستهل منتخب مصر لشباب كرة اليد، بقيادة مديره الفني طارق محروس، مشواره في بطولة أفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار، عندما يلتقي مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، عصر اليوم السبت، في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة القارية.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في بطولة أفريقيا

تقام مباراة منتخب مصر للشباب لكرة اليد أمام الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة أفريقيا.

ويتطلع الجهاز الفني للمنتخب المصري إلى تحقيق الفوز في ضربة البداية، وحصد أول نقطتين، من أجل تعزيز فرص الفريق في المنافسة مبكرًا على صدارة المجموعة، خاصة في ظل أهمية البداية القوية في البطولات المجمعة.

مجموعة منتخب مصر للشباب لكرة اليد

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة التي تضم إلى جانبه منتخبات الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل والكاميرون.

ويأمل الفراعنة في تقديم مستوى مميز خلال منافسات البطولة، ومواصلة الظهور القوي لكرة اليد المصرية على المستوى القاري، من خلال تحقيق نتائج إيجابية والتقدم نحو الأدوار الحاسمة.

قائمة منتخب مصر للشباب في بطولة أفريقيا

اختار طارق محروس قائمة تضم مجموعة من العناصر الشابة للمشاركة في منافسات البطولة، وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى:

مصطفى أحمد، عمر أحمد، محمد هشام.

صانعو الألعاب:

يوسف عبد الغني، حمزة وليد، مؤمن نقيب.

الجناح الأيمن:

عبد الرحمن أشرف، يوسف فريد، ياسين خالد.

الجناح الأيسر:

عمر بركة، معاذ السيد.

الظهير الأيسر:

يحيى الكردي، أحمد حلمي.

الظهير الأيمن:

محمد عدلان، يوسف عمرو.

لاعبو الدائرة:

علي مدبولي، عمر رضا.

طموحات الفراعنة في البطولة الأفريقية

ويطمح منتخب مصر للشباب إلى استغلال مواجهة الكونغو الديمقراطية لتحقيق بداية مثالية، قبل استكمال منافسات دور المجموعات أمام الكونغو برازافيل والكاميرون، وسط رغبة كبيرة في المنافسة على اللقب القاري وإثبات قوة المواهب المصرية في كرة اليد.