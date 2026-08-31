منتخب اليد يحصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز على اليونان

حصد المنتخب المصري لكرة اليد على الميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، بعدما حقق فوزًا مثيرا على نظيره اليوناني بنتيجة 31-29.

وجاء تأهل منتخب مصر إلى النهائي تتويجًا للمشوار الرائع الذي قدمه منذ انطلاق منافسات البطولة، بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات بثلاثة انتصارات متتالية.

واستهل الفراعنة مشوارهم بالفوز الكبير على البرتغال 38-27، قبل أن يواصلوا تألقهم باكتساح كوسوفو 42-21، ثم اختتموا دور المجموعات بانتصار مهم على إيطاليا صاحبة الأرض والجمهور بنتيجة 25-22، ليحسموا صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة.

ولم يتوقف تألق المنتخب عند دور المجموعات، بعدما نجح في عبور عقبة الجزائر في نصف النهائي، رغم قوة المواجهة والندية الكبيرة التي فرضتها القمة العربية بنتيجة 27-25.

وحصد الفراعنة حتى الآن على 39 ميدالية في دورة ألعاب البحر المتوسط، وضعت مصر في دائرة المنافسة مع الدول المتصدرة وجعلتها مستمرة على قمة الدول العربية بواقع 13 ميدالية ذهبية و13 ميدالية فضية و13 ميدالية برونزية.

وتقام منافسات النسخة العشرين من دورة ألعاب البحر المتوسط حاليا بمدينة تارانتو الإيطالية، وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل، بمشاركة 3803 رياضيين من 26 دولة.

تخوض البعثة المصرية منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط في 23 لعبة رياضية، هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، وكرة السلة 3×3، والملاكمة، والكانوي والكياك، والفروسية، والسلاح، والألعاب المائية والسباحة القصيرة، والجمباز، وكرة اليد، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والتجديف، والشراع، والرماية، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، ورفع الأثقال، والمصارعة، وسباحة الزعانف، والانزلاق للهواة.

وتحتل مصر المركز السادس في قائمة أكثر الدول حصدا للميداليات في تاريخ دورات ألعاب البحر المتوسط، برصيد 620 ميدالية متنوعة، بواقع 156 ميدالية ذهبية و209 ميداليات فضية و255 ميدالية برونزية.