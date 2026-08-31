مستقبل وطن يضع مخاطر السوشيال ميديا تحت المجهر .. لحماية الفرد والمجتمع

عقدت أمانة الشؤون التشريعية المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، اجتماعًا بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة، لمناقشة مخاطر الاستخدام المكثف لمواقع التواصل الاجتماعي، في ضوء اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف وخطورته على المجتمع.

وضع حلول تشريعية تحمي المواطن والأسرة

وأكد النائب أحمد حلمي الشريف ضرورة الإسراع في دراسة هذه المخاطر ووضع حلول تشريعية تحمي المواطن والأسرة، مشيرًا إلى أن الاعتماد المتزايد على هذه المنصات، خاصة بين الأطفال، أفرز صورًا جديدة من الأضرار والجرائم، من بينها الابتزاز الرقمي، والتصيد الإلكتروني، وسرقة الهوية الرقمية، والحسابات الوهمية، واستغلال الأطفال، فضلًا عن الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

تصور تشريعي للحد من مخاطر السوشيال ميديا

ودار نقاش موسع بين الحاضرين حول إعداد تصور تشريعي للحد من هذه المخاطر وسرعة التعامل مع الجرائم المستحدثة، في ضوء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، مع استحداث نصوص قانونية جديدة تعالج المستجدات، دون المساس بحرية الرأي والتعبير أو الحقوق التي كفلها المجتمع، بما يعكس دور حزب مستقبل وطن في الاستجابة للقضايا التي تمس حياة المواطنين وتحويلها إلى عمل تشريعي يستهدف حماية المجتمع وصون حقوق أفراده.