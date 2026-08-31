لن يقرر أحد مستقبلي.. ريتشارليسون يهاجم جماهير وإدارة توتنهام

فتح ريتشارليسون، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، النار على الجماهير والإدارة بشأن مستقبله.

وقال ريتشارليسون عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستجرام”: “بعد كل ما مررت به في السنوات الأخيرة، قررت أنه لن يقرر أحد بعد الآن مستقبلي نيابة عني أبداً.. لقد مررت بالكثير من الأمور السيئة خلال هذا الوقت وحدث معظمها تقريباً بسبب قرارات اتخذها أشخاص آخرون. الضغط، التهديد، الانتقام، لا شيء من هذا يخيفني. لقد مررت بما هو أسوأ... صدقوني!”.

مستقبل ريتشارليسون

وأضاف:" لقد أوضحت دائماً، في كل المناسبات، أن أي خطوة لي للانتقال إلى مكان آخر يجب أن تكون جيدة للنادي أيضاً. وإذا لم تكن كذلك، فلما تماماً كما لم أقبل عندما كان كل شيء هنا يتهاوى واحتاجوا إلي".

واختتم: "لقد بقيت وبذلت حياتي.. لذا، أتمنى أن تتعاملوا مع وضعي بنفس الاحترام الذي طالما أكنه لـ توتنهام ولكل من عمل معي خلال هذه الفترة.. فقط لا تحاولوا اتخاذ القرار نيابة عني".