5.5 طن حبوب مجهولة المصدر.. الأمن يداهم مصنعا لإنتاج البن المغشوش في الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، من ضبط القائمين على إدارة مصنع لتعبئة وطحن البن، يعمل دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث بالإسكندرية.

وضُبط بحوزتهم قرابة 5.5 طن من البن الخام، حبوب مختلفة الأنواع، معبأة داخل أجولة مجهولة المصدر، و100 عبوة بن مدون عليها علامة تجارية وهمية غير مسجلة، و10 لفات تغليف مدون عليها العلامة الوهمية نفسها.

ووجرى ضبط المضبوطات التي كانت مُعدَّة لطرحها في الأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتُخذت الإجراءات القانونية.