بدء عزاء زوج ماريان خوري نبيل الشاذلي بمسجد عمر مكرم

بدأ منذ قليل عزاء نبيل الشاذلي، زوج المنتجة والمخرجة ماريان خوري، بمسجد عمر مكرم، وسط حضور أفراد الأسرة وعدد من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء.

وكانت ماريان خوري قد أعلنت وفاة زوجها ورفيق دربها، ونعت الراحل بكلمات مؤثرة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت ماريان خوري: «ورحل رفيق دربي، زوجي وأب أولادي، نبيل الشاذلي».

وكان الفنان الراحل قد رحل عن عالمنا في 28 أغسطس، بعد مسيرة فنية امتدت لسنوات، شارك خلالها في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، إلى جانب تجاربه في مجال صناعة الأفلام.

نبيل الشاذلي

يذكر أن نبيل الشاذلي كان من المشاركين في صناعة الفيلم الوثائقي «تمساح النيل» عام 2021، الذي تناول مسيرة السباح المصري الراحل عبد اللطيف أبو هيف.

وبدأ الراحل مسيرته الفنية في ستينيات القرن العشرين وشارك كممثل في عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية بارزة. ساهم في صناعة السينما المصرية بأشكال متعددة، سواء أمام الكاميرا أو خلفها لعقود.

أعمال نبيل الشاذلي

آخر أعماله الوثائقي "تمساح النيل" عام ٢٠٢١، والذي عرض في الدورة ٤٣ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن صديقه السباح المصري عبد اللطيف أبو هيف.

ماريان خوري و ابنها يوسف الشاذلي كانا جزءاً من عائلة مهرجان الجونة لسنوات.

ويعرب فريق المهرجان عن خالص عزائه ودعواتهم للأسرة بالصبر و السلوان.